Trump apuesta por las estatuas: levantará una de Cristóbal Colón en la Casa Blanca y otra suya en la sede de la cumbre del G20 en Miami

Para algunos se trata de imponer su versión de la historia y para otros de ensalzar su figura. Lo cierto es que Donald Trump, en el año del 250º aniversario de la Declaración de Independencia de Estados Unidos, acapara titulares con su idea de instalar una estatua de Cristóbal Colón fuera de Casa Blanca en su cruzada “antiwoke” (antiprogresista), así como de erigir una estatua suya de siete metros y dorada en la sede de la Cumbre del G20 que se realizará a mediados de diciembre próximo en Miami.

La estatua de Colón se ubicará en el lado sur del complejo presidencial, junto a la calle E y al norte de la Elipse, en pleno corazón de Washington, según adelantó The Washington Post. La obra es una reconstrucción de una estatua que inauguró en 1984 en Baltimore el entonces presidente Ronald Reagan y que fue derribada por unos manifestantes el 4 de julio de 2020 y arrojada al agua en el puerto de la ciudad durante las manifestaciones en defensa de la igualdad racial del movimiento Black Lives Matter.

Una estatua de Cristóbal Colón es colocada sobre el piso tras ser extraída del puerto interior de Baltimore, el 6 de julio de 2020, después de que manifestantes la arrojaran al agua. Nino Mangione

Tras la destrucción de la estatua, un grupo de empresarios y políticos italoamericanos impulsó un proyecto para recuperarla. Las piezas rescatadas fueron reconstruidas gracias a una combinación de donaciones privadas, fondos de organizaciones benéficas y subvenciones federales. Bill Martin, empresario que participó en la recuperación, explicó al periódico que la estatua será trasladada “en las próximas semanas” desde un almacén de Maryland a la Casa Blanca.

John Pica, un lobista de Maryland y presidente de Italian American Organizations United -una organización sin fines de lucro que promueve la cultura de los italoestadounidenses-, indicó que su grupo es propietario de la estatua y acordó prestarla al gobierno federal para su colocación en o cerca de la Casa Blanca.

En una entrevista, Pica dijo a The Associated Press que, cerca del Día de Colón el año pasado, un intermediario lo contactó para hablar sobre la estatua, y le dijo que la Casa Blanca quería obtener una estatua del explorador. Pica indicó que su organización realizó una votación informal y decidió unánimemente enviar la estatua a la residencia presidencial.

Vista de la demolición del Ala Este de la Casa Blanca.

La Casa Blanca no ha confirmado los supuestos planes, pero Trump ha hablado en el pasado de manera muy elogiosa sobre el marino genovés que, en busca de las islas de las especias en Asia, topó con el continente americano. “En esta Casa Blanca, Cristóbal Colón es un héroe”, indicó el portavoz Davis Ingle en un comunicado. “Seguirá siendo honrado como tal por el presidente Donald Trump”.

Esta iniciativa encaja con la línea política que Trump ha mantenido en torno a Colón desde su primer mandato. En 2020, condenó la retirada y destrucción de estatuas del explorador en distintos puntos del país.

Un año después, incluyó al explorador en una lista de figuras históricas a las que quiere homenajear en el Jardín Nacional de Héroes Estadounidenses que ha propuesto como parte de las conmemoraciones del 250° aniversario de la independencia de Estados Unidos. Esas figuras, afirma, encarnan “el espíritu estadounidense de osadía y desafío, excelencia y aventura, valentía y confianza, lealtad y amor”.

En 2024, durante su campaña electoral, el actual inquilino de la Casa Blanca prometió recuperar el festejo del Día de Colón, que varios Estados del país conmemoran como el Día de los Pueblos Indígenas. El demócrata Joe Biden se convirtió en 2021 en el primer presidente estadounidense en observar ese festivo con su nueva denominación.

“Estoy rescatando el Día de Colón de las cenizas”, declaró en abril pasado. En un reflejo de su retórica de campaña de 2024, se quejó de que “los demócratas hicieron todo lo posible para destruir a Cristóbal Colón, su reputación y a todos los italianos que tanto lo adoran”.

Dos retratos del actual presidente de Estados Unidos, Donald Trump, rodean una fotografía de un "autopen" con la firma de su último predecesor, Joe Biden, en el nuevo Paseo de la Fama presidencial de la Casa Blanca. Foto: Europa Press LA CASA BLANCA EN X

En octubre pasado, Trump restituyó la celebración del Día de Colón, ignorando el Día de los Pueblos Indígenas. Así, ordenó izar la bandera en los edificios públicos y llamó a conmemorar la jornada con actos y ceremonias “en honor al héroe americano original, un gigante de la civilización occidental y uno de los hombres más galantes y visionarios que han caminado sobre la faz de la tierra”.

Además de la cuestión ideológica, de defensa de la figura de Colón, la polémica acompaña a las decisiones de Trump de cambios en la Casa Blanca para dejar su legado, en especial la relativa a la demolición del Ala Este para construir un gran salón de baile del que comenzó declarando que costaría 200 millones de dólares y que ahora ya presupuesta en 400.

Trump también ha repujado de adornos dorados el Despacho Oval, ha decorado el pasillo que comunica el Ala Oeste con la zona de residencia con una “galería presidencial” con las imágenes de sus predecesores y él mismo, en la que Biden aparece representado con la foto de una máquina de firma automática. También ha reemplazado la Rosaleda, que era el orgullo de la primera dama Jacqueline Kennedy, con un patio de cemento y ha rediseñado el famoso cuarto de baño de la habitación Lincoln, ahora forrado en mármol, destaca el diario El País.

La obsesión de Trump por los cambios no se queda en el perímetro de la Casa Blanca sino que se extiende a otros espacios de la ciudad de Washington. Así, anunció una remodelación completa del venerable Centro Kennedy para las Artes, de cuya junta de administración él se nombró presidente tras su investidura y al que ha añadido su propio nombre sin contar con el Congreso. Las obras durarán al menos dos años y parece que van a incluir una demolición casi absoluta.

Además, pretende construir un arco de triunfo en uno de los accesos a Washington para conmemorar el 250° aniversario del país, inspirado en el de París y que se llamaría Arco de Trump. Según los planos que han circulado sobre ese proyecto, el gigantesco arco taparía las vistas al monumento a Lincoln, entre las más icónicas de la ciudad, y empequeñecería las de otras construcciones simbólicas de la capital, desde el monumento a Washington hasta el propio Capitolio.

Estatua dorada en Miami

Los adornos dorados el Despacho Oval dejan en evidencia el gusto de Trump por ese color. El mismo que tendrá la estatua de siete metros del mandatario republicano que se erigirá en la sede de la Cumbre del G20, que tendrá lugar en Miami entre el 14 y 15 de diciembre próximos.

Un grupo de entusiastas de las criptomonedas financiaron la nueva estatua de Trump y bautizaron el proyecto como “Don Colossus”. El retrato del presidente fue encargado como forma de dar publicidad a su memecoin, $PATRIOT.

Una imagen de una estatua gigante de Trump realizada hace un año por el artista Alan Cottrill.

Según el New York Times, se construyó un pedestal de acero y hormigón para la estatua, que está siendo esculpida por Alan Cottrill, en el Trump National Doral, a las afueras de Miami.

El artista aseguró al Times que los entusiastas de criptomonedas que encargaron la pieza de bronce de 4,5 metros (medirá 7 metros en su pedestal) le pidieron que hiciera algunas mejoras en el aspecto del presidente de casi 80 años. “Lo había hecho muy realista”, comentó Cottrill al Times. “Los inversionistas cripto me dijeron que tenía que deshacerme del cuello de pavo. Tuve que adelgazarlo”.

El Gran Monumento Mansudae de Pyongyang, en honor a Kim Il-sung y Kim Jong-il.

Como la mayoría de las cosas que le gustan a Trump, estará cubierta de láminas de oro puro. Sin embargo, con sus 7 metros de altura sobre el pedestal, será mucho más pequeña que otros grandes monumentos a líderes mundiales, como la estatua de 22 metros de altura de los difuntos dictadores norcoreanos Kim Il-sung y Kim Jong-il en el Gran Monumento Mansudae de Pyongyang.

La Casa Blanca sostiene que no está involucrada en el proyecto de criptomonedas ni en la creación de la estatua relacionada. Asimismo, ha dicho que el Trump National Doral acogerá la reunión “a precio de costo, y no recibirá ningún beneficio ni del Departamento de Estado ni de un gobierno extranjero”.