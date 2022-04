Ucrania se apresura a evacuar a los civiles en el este mientras avanza la ofensiva de Rusia

Las autoridades ucranianas se apresuran a evacuar a los civiles restantes de las regiones orientales de Donetsk y Luhansk mientras Rusia comienza su nueva ofensiva militar aquí y las batallas campales se acercan a los principales centros de población de la zona.

Las ciudades más grandes en las partes de Donetsk y Luhansk controladas por Ucrania, como Kramatorsk, Slovyansk y Severodonetsk, ya se han convertido en pueblos fantasmas, con casi todas las tiendas y negocios cerrados, las calles vacías y solo un puñado de departamentos en cada bloque de viviendas todavía poblado.

Mientras las fuerzas rusas en masa intentan atravesar las defensas ucranianas al amparo de artillería y aviones de largo alcance, los funcionarios ucranianos han advertido que cualquier civil que se quede atrás podría quedar atrapado, como sucedió en febrero en la ciudad de Mariupol, donde Kiev dice que más de 10.000 personas han muerto en semanas de sangrientos combates urbanos. Unas 100.000 personas aún permanecen en Mariupol, mientras los defensores ucranianos resisten en un rincón de la ciudad portuaria.

Personas caminan frente a un edificio residencial que sufrió graves daños durante el conflicto en Mariupol, el 18 de abril de 2022. Foto: Reuters

El Pentágono ha estado pidiendo a los aliados durante la última semana que proporcionen municiones y otra artillería a Ucrania, dijo un funcionario de Defensa de EE.UU., en medio de preocupaciones de que los combatientes de Ucrania podrían alcanzar niveles peligrosamente bajos de municiones en unas semanas.

El lunes, dos grupos tácticos de batallones rusos con unos 60 tanques lograron romper las líneas ucranianas después de una batalla de tres días y tomar la ciudad de Kreminna, en la región de Luhansk, dijeron funcionarios ucranianos. El canciller ruso, Sergei Lavrov, ha dicho que “está comenzando otra etapa de esta operación”. Desde Kreminna, las fuerzas rusas avanzaron durante la noche a través de áreas boscosas en dirección a Slovyansk, tomando dos aldeas. Fuertes bombardeos se produjeron en las líneas del frente en Donbás el martes.

“No hay más tiempo para pensar. ¡Abandonen! Miles de residentes de Kreminna no pudieron salir a tiempo y ahora se han convertido en rehenes de los rusos”, dijo el martes Serhiy Haidai, gobernador de la región de Luhansk. “Salven sus vidas para no convertirse en mano de obra barata para los rusos o no ser movilizados por las fuerzas de ocupación”.

El Presidente ruso, Vladimir Putin, reconoció en febrero las llamadas repúblicas populares de Donetsk y Luhansk, los pequeños estados prorrusos creados en 2014, cuyas fronteras incluyen dos tercios de las regiones de Donetsk y Luhansk que Kiev controlaba en ese momento. Putin proclamó la “liberación” de Donbás, como se conoce colectivamente a esta área, como el objetivo clave de la guerra, especialmente después de que fracasara un impulso inicial para apoderarse de Kiev debido a la resistencia ucraniana.

Autos destrozados cerca de un edificio dañado durante el conflicto en la ciudad portuaria de Mariupol, 19 de abril de 2022. Foto. Reuters

Las “repúblicas” de Donetsk y Luhansk han reunido y reclutado a hombres de hasta 65 años, enviándolos con poco entrenamiento y armas antiguas de la Segunda Guerra Mundial al frente contra las fuerzas ucranianas. Esa es una de las razones por las que los hombres civiles, en particular, deberían abandonar las áreas atacadas por la ofensiva rusa lo antes posible, dicen los funcionarios ucranianos. Sin embargo, la evacuación no es obligatoria. “Es una evacuación, no una deportación”, dijo Haidai.

El martes, columnas de refuerzos ucranianos se dirigían hacia Donbás desde el centro de Ucrania, con tropas, municiones y piezas de artillería en las carreteras. En la ciudad de primera línea de Maryinka, en el acceso occidental a la ciudad de Donetsk controlada por Rusia, los golpes de artillería continuaron durante la mañana. Las fuerzas ucranianas cavaban trincheras y obstáculos para tanques en la retaguardia, preparando capas de líneas defensivas adicionales.

En Maryinka, el área central estaba desierta, con edificios carbonizados, árboles triturados y metralla esparcida y aletas de cola de mortero después de semanas de incesantes ataques rusos. Como en otros lugares a lo largo de la línea del frente, horas de bombardeos precedieron a las pruebas de la infantería rusa y las incursiones de los tanques rusos.

Si bien EE.UU. y sus aliados han suministrado a las fuerzas ucranianas miles de misiles antitanques modernos, no hay suficientes para cubrir todos los segmentos del frente, dicen las tropas ucranianas, razón por la cual las unidades de tanques rusas han podido abrir brecha en los últimos días.

Vista de la planta siderúrgica de Azovstal detrás de edificios dañados en el curso del conflicto en la ciudad portuaria de Mariupol, 19 de abril de 2022. Foto: Reuters

Los combatientes ucranianos realizan miles de rondas al día, y algunas de sus armas usan municiones que no son compatibles con las armas fabricadas en Estados Unidos. Debido a eso, EE.UU. se está acercando a naciones con existencias de municiones compatibles, incluidas Polonia, Francia, la República Checa y Canadá, dijo el funcionario de defensa de EE.UU.

En una videoconferencia entre el Presidente Joe Biden y otros líderes mundiales el martes, Estados Unidos y sus aliados subrayaron su compromiso de brindar ayuda a Ucrania. La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, dijo que Estados Unidos continúa discutiendo sanciones adicionales contra Rusia que podrían anunciarse esta semana.

En Slovyansk, los hombres uniformados ya han comenzado a superar en número a los civiles en las calles que alguna vez fueron concurridas, y muchas de las tropas se abastecen de suministros cada vez más escasos en los pocos supermercados que quedan antes de regresar al frente.

Slovyansk tiene una gran importancia simbólica para ambos lados. El conflicto de Donbás comenzó aquí en 2014, cuando los veteranos militares rusos dirigidos por un excoronel del servicio de inteligencia del FSB se apoderaron de la administración local con el apoyo de los locales prorrusos. Una ofensiva militar ucraniana retomó Slovyansk y la cercana Kramatorsk semanas después, pero no logró apoderarse de las principales ciudades de la región, Donetsk y Luhansk.

Las tropas rusas ahora están presionando desde varias direcciones. El mayor esfuerzo proviene de la ciudad de Izyum, al norte de Slovyansk, utilizando hasta 50 grupos tácticos de batallón, dijo Pavlo Kyrylenko, jefe de la administración civil-militar de la región de Donetsk.

Personas hacen fila para comprar comida en un mercado local de Mariupol, el 19 de abril de 2022. Foto: Reuters

“No tenemos más remedio que luchar y aferrarnos a nuestro territorio. Si no hay una resistencia feroz, y si no logramos una victoria aquí, Putin no se detendrá ante nosotros y seguirá yendo más allá, hacia Kiev y hacia adelante para amenazar a los países de la Unión Europea”, dijo Kyrylenko.

El capitán de policía Ihor Trebach, jefe de investigaciones criminales en el distrito de Kramatorsk, que incluye Kramatorsk y Slovyansk, dijo que sus oficiales iban casa por casa esta semana, tratando de convencer a los residentes de que era hora de irse.

“Lo que hemos visto hasta ahora es que cada vez que las Fuerzas Armadas de Ucrania tienen éxito en el campo de batalla y hacen retroceder a las fuerzas rusas, los rusos toman represalias simplemente bombardeando las ciudades civiles cercanas. Esto se ha convertido en el patrón a lo largo de esta guerra”, dijo.

Las imploraciones de sus oficiales estaban teniendo efectos mixtos, dijo el capitán Trebach. Algunos residentes, expuestos a la propaganda rusa en las redes sociales, todavía no creen que las fuerzas rusas bombardeen a los civiles y atribuyen la destrucción de ciudades como Mariupol a presuntos neonazis, dijo. Otros temen que sus departamentos sean saqueados si escapan. Muchos más, sin embargo, se dan cuenta del peligro, pero no quieren abandonar a los familiares que no pueden o no quieren dejar sus lugares de origen.

Incluso en aldeas bajo constante bombardeo, como Maryinka, algunos civiles permanecen en sus hogares y se niegan a irse. El martes, una tienda de comestibles todavía estaba abierta en una calle bordeada de huertos en flor y casas pintadas de vivos colores, algunas de ellas con techos hundidos debido a los daños de la artillería, a pocas cuadras del centro devastado.

Una mujer reacciona junto al ataúd de su esposo durante un funeral en un cementerio en Irpin, el 19 de abril de 2022. Foto: AFP

“En este punto, cualquiera que todavía esté aquí está esperando que llegue el mundo ruso. Piensan en los rusos como propios”, dijo Zhenya, un oficial ucraniano en Maryinka. The Wall Street Journal acordó usar solo los nombres de pila de este soldado y algunos civiles. Algunos lugareños, dijo, están pasando coordenadas de posiciones ucranianas a las fuerzas rusas a través de aplicaciones de mensajería social.

En Slovyansk y Kramatorsk, muchos de los que quieren quedarse dicen que están comprometidos con la causa ucraniana. Otros no quieren dejar atrás a sus seres queridos enfermos.

Margarita, una residente de Kramatorsk de 27 años, dijo que su madre, de 56 años, estaba postrada en cama después de un derrame cerebral y que su hermano estaba sirviendo localmente con el Ejército ucraniano. “Si hubiera una manera de ir con mi mamá, lo haríamos. Entendemos todo”, dijo. “Por ahora, hemos preparado una bodega. Es profunda y fuerte. Esperemos que podamos sobrevivir en esta”.

“Solo los tontos no tienen miedo”, agregó Olga, una profesora en Slovyansk que también se quedó atrás para quedarse con un pariente enfermo.

Personas caminan frente a los autos destruidos en Irpin, cerca de Kiev, el 19 de abril de 2022. Foto: Reuters

Si bien Kramatorsk y Slovyansk, a unos 32 a 48 km de las líneas del frente, no han sido bombardeadas con artillería y sistemas de cohetes de lanzamiento múltiple hasta el momento, están dentro del alcance. Rusia ya ha disparado varios misiles de crucero en el área, incluido uno que golpeó a una multitud de civiles que esperaban un tren de evacuación en la estación de tren de Kramatorsk, matando a 57 personas a principios de este mes. La estación de trenes ahora está cerrada y las evacuaciones se realizan en bus o automóvil.

Otro misil de crucero golpeó un campo vacío frente a la calle Héroes de Ucrania de Kramatorsk, el lunes por la mañana, dejando un gran cráter y rompiendo ventanas en varias cuadras de la ciudad. Valentina, una residente del barrio, de 82 años, dijo que todavía no quería irse, a pesar de que ya no tenía ventanas en su departamento. “Todo estará bien al final, y ¿adónde podemos ir de todos modos?”, dijo. Después de la muerte de su hijo el año pasado, está cuidando a su nieto de 15 años. “¿Quién nos quiere?”, dijo mientras examinaba el daño. “¿Y cómo podemos darnos el lujo de ir?”.

Yuriy Mikish, un empresario de Slovyansk que dirige una red de voluntarios que ayuda a las tropas y civiles ucranianos dispuestos a evacuar, dijo que hay alojamiento y comida en el oeste de Ucrania o en Europa para cualquiera que abandone Donbás en estos días. “Todo lo que tienen que hacer ahora es decir que sí”, dijo. “Y tenemos gente que se encargará de eso”.

Residentes se paran junto a frascos con verduras en conserva a la venta en un mercado local en la ciudad portuaria de Mariupol, el 19 de abril de 2022. Foto: Reuters

Casi cinco millones de personas han abandonado Ucrania desde la invasión de Rusia el 24 de febrero, según las Naciones Unidas. Muchos más fueron desplazados internamente.

Una de las personas que partieron de Slovyansk el martes hacia la ciudad de Rivne, en el oeste de Ucrania, fue una trabajadora de panadería llamada Lida. “Teníamos la esperanza de que esto lo evitaría, que de alguna manera nos las arreglaríamos para quedarnos”, dijo. “Ahora, está claro que es hora de irse”.

Su pareja, Denis, que la acompañó por la plaza principal vacía de Slovyansk, dijo que también se dio cuenta de la urgencia de escapar, pero que no quería abandonar a su hija de 13 años de un matrimonio anterior. “Su madre todavía espera que las cosas salgan bien y no quiere irse de la ciudad ni dármela”, sacudió la cabeza. “Estoy tratando de convencerla y llamarla todos los días, pero hasta ahora sin resultado”.