SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Mundo

J.D. Vance culpa a los demócratas del cierre del gobierno de EE.UU.: “No hicieron nada para ayudarnos”

El vicepresidente estadounidense afirmó que se deberán tomar medidas extraordinarias para que los servicios esenciales sigan funcionando y no descartó despedir empleados si la medida que empezó a regir este miércoles se prolonga.

 
U.S. Vice President JD Vance gives a speech at the Munich Security Conference (MSC) in Munich, Germany February 14, 2025. REUTERS/Leah Millis Leah Millis

El vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, culpó a los demócratas por el cierre del gobierno de Estados Unidos, diciendo que “no hicieron nada” para ayudar a Trump a reducir los precios de los medicamentos y en cambio exigieron miles de millones para inmigrantes indocumentados.

En una inusual aparición en la sala de prensa de la Casa Blanca, Vance declaró a los periodistas que este cierre puede ser diferente de los anteriores, en los que los trabajadores federales que fueron suspendidos regresaron eventualmente a sus trabajos y recibieron el pago atrasado.

“Aún no hemos tomado ninguna decisión definitiva sobre qué haremos con ciertos trabajadores”, afirmó el vicepresidente de EE.UU., agregando que: “Lo que decimos es que podríamos tener que tomar medidas extraordinarias, sobre todo cuanto más se prolongue esta situación”.

Tendremos que despedir a algunos empleados si el cierre continúa. No nos gusta. No necesariamente queremos hacerlo, pero haremos lo que sea necesario para que los servicios esenciales del pueblo estadounidense sigan funcionando”, afirmó.

Además apuntó a los demócratas como los responsables directos del cierre gubernamental, burlándose de su silencio mientras elogiaba al presidente Donald Trump por lo que llamó medidas “históricas” para reducir los precios de los medicamentos recetados.

“Los demócratas dicen que les importa mucho reducir los costos de la atención médica. Sin embargo, cuando el presidente tomó la histórica medida de colaborar con las farmacéuticas para reducir los precios de los medicamentos recetados, los demócratas no hicieron nada para ayudarnos”, declaró Vance en la Casa Blanca.

En cambio, afirmó, los demócratas forzaron un cierre gubernamental. “Lo que han hecho es cerrar el gobierno porque no destinamos miles de millones de dólares a la financiación de la atención médica para inmigrantes indocumentados”, añadió.

El cierre, que comenzó el miércoles tras el fracaso del Congreso para aprobar una medida de financiación, ya provocó la clausura de monumentos nacionales, desde la Campana de la Libertad en Filadelfia hasta Pearl Harbor en Hawái.

Se espera que unos 750.000 empleados federales sean puestos en licencia obligatoria, con retención de sueldo hasta su reincorporación al trabajo. Trabajadores esenciales, como militares y agentes fronterizos, podrían verse obligados a trabajar sin sueldo y es probable que algunos no reciban sus cheques de pago la próxima semana.

Más sobre:J.D. VanceVicepresidente de EE.UU.Cierre del GobiernoEstados UnidosDemócratas

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Prisión preventiva para “El Fresa”, el venezolano extraditado de EE.UU. por el crimen de Ronald Ojeda

Un ataque aéreo ruso provoca un apagón en la central nuclear de Chernóbil

Comisión de Seguridad de la Cámara comienza tramitación de proyecto que tipifica el delito de “turbazo”

Quiénes son las chilenas que viajan en la flotilla humanitaria que fue abordada por el ejército israelí

“Acto de piratería”: Comunidad Palestina en Chile condena abordaje israelí a flotilla humanitaria a Gaza

La mitad de fondos mutuos de deuda de mediano y largo plazo tendría vulnerabilidad de liquidez frente a estrés financiero

Lo más leído

1.
Fiscalía indaga filtración en caso de Julia Chuñil y Valencia acusa interpretación parcial de supuestos antecedentes

Fiscalía indaga filtración en caso de Julia Chuñil y Valencia acusa interpretación parcial de supuestos antecedentes

2.
La Moneda cuestiona tono de Kast contra Boric por alusión en cadena nacional y llama a debatir “sin violencia”

La Moneda cuestiona tono de Kast contra Boric por alusión en cadena nacional y llama a debatir “sin violencia”

3.
Casas en el extranjero, un colegio y copropiedades: la declaración patrimonial de los presidenciables

Casas en el extranjero, un colegio y copropiedades: la declaración patrimonial de los presidenciables

4.
¿Sube o baja la bencina? Revisa el precio del combustible para los próximos días

¿Sube o baja la bencina? Revisa el precio del combustible para los próximos días

5.
Marruecos sorprende a un Brasil que se jugará la clasificación en el Mundial Sub 20 ante España

Marruecos sorprende a un Brasil que se jugará la clasificación en el Mundial Sub 20 ante España

Portada del dia

🎉 La Tercera celebra 75 años ✈️ Suscríbete y entra al sorteo por 2 pasajes a Buenos Aires.

Plan digital $990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Estos son los 5 signos más tempranos y sutiles del Alzheimer, según una neuróloga

Estos son los 5 signos más tempranos y sutiles del Alzheimer, según una neuróloga

Cómo fue la detención de “Pequeño J”, el narcotraficante acusado de un triple femicidio en Argentina

Cómo fue la detención de “Pequeño J”, el narcotraficante acusado de un triple femicidio en Argentina

“Desde la Patagonia hasta Coquimbo”: qué regiones recibirán lluvia este fin de semana

“Desde la Patagonia hasta Coquimbo”: qué regiones recibirán lluvia este fin de semana

Cuál es el fármaco “milagroso” y multimillonario que descubrieron en Isla de Pascua (y por qué carga una historia oscura)

Cuál es el fármaco “milagroso” y multimillonario que descubrieron en Isla de Pascua (y por qué carga una historia oscura)

Servicios

¿Sube o baja la bencina? Revisa el precio del combustible para los próximos días

¿Sube o baja la bencina? Revisa el precio del combustible para los próximos días

Revisa las promociones vigentes este miércoles por el Día del café

Revisa las promociones vigentes este miércoles por el Día del café

A qué hora y dónde ver a Brasil vs. Marruecos por el Mundial Sub 20

A qué hora y dónde ver a Brasil vs. Marruecos por el Mundial Sub 20

Prisión preventiva para “El Fresa”, el venezolano extraditado de EE.UU. por el crimen de Ronald Ojeda
Chile

Prisión preventiva para “El Fresa”, el venezolano extraditado de EE.UU. por el crimen de Ronald Ojeda

Comisión de Seguridad de la Cámara comienza tramitación de proyecto que tipifica el delito de “turbazo”

“Acto de piratería”: Comunidad Palestina en Chile condena abordaje israelí a flotilla humanitaria a Gaza

La mitad de fondos mutuos de deuda de mediano y largo plazo tendría vulnerabilidad de liquidez frente a estrés financiero
Negocios

La mitad de fondos mutuos de deuda de mediano y largo plazo tendría vulnerabilidad de liquidez frente a estrés financiero

Presupuesto 2026: Por segundo año consecutivo Cultura verá la mayor alza, mientras que $748 mil millones irán a cárceles

Gobierno admite mayor incumplimiento de meta fiscal este año y oposición y expertos ponen en entredicho cifras del Presupuesto 2026

La música tendrá su primer gran encuentro sobre IA en Chile: SCD anuncia Congreso con invitados internacionales
Tendencias

La música tendrá su primer gran encuentro sobre IA en Chile: SCD anuncia Congreso con invitados internacionales

La Casa Blanca difunde fotografías que muestran el momento en que Netanyahu pidió disculpas a Qatar

Qué se sabe de la alerta de explosivos que llevó al cierre del Oktoberfest de Múnich

La nueva baja que golpea a la Roja de Nicolás Córdova de cara al duelo decisivo ante Egipto en el Mundial Sub 20
El Deportivo

La nueva baja que golpea a la Roja de Nicolás Córdova de cara al duelo decisivo ante Egipto en el Mundial Sub 20

Marruecos sorprende a un Brasil que se jugará la clasificación en el Mundial Sub 20 ante España

Fair Play financiero, un nuevo calendario y más tecnología: los profundos cambios que alista el fútbol de Brasil

Monster Jam en Chile: esto debes saber de las tres fechas del show de motorsport más impactante del mundo
Finde

Monster Jam en Chile: esto debes saber de las tres fechas del show de motorsport más impactante del mundo

Primavera del Libro 2025: editoriales, lanzamientos y música en vivo con entrada gratis

Con Claudio Narea, Los Viking’s 5 y más: lo detalles del Oktoberfest del Maipo 2025

El silencio de los inocentes, Hannibal Lecter y el regreso de un portento con el miedo como eje
Cultura y entretención

El silencio de los inocentes, Hannibal Lecter y el regreso de un portento con el miedo como eje

Con Diego Luna y Jennifer Lopez: anuncian estreno de la nueva versión de El Beso de la Mujer Araña

La macabra historia de Ed Gein, el asesino serial y necrófilo que inspiró clásicas películas (y ahora llega a Netflix)

J.D. Vance culpa a los demócratas del cierre del gobierno de EE.UU.: “No hicieron nada para ayudarnos”
Mundo

J.D. Vance culpa a los demócratas del cierre del gobierno de EE.UU.: “No hicieron nada para ayudarnos”

Un ataque aéreo ruso provoca un apagón en la central nuclear de Chernóbil

Quiénes son las chilenas que viajan en la flotilla humanitaria que fue abordada por el ejército israelí

¡Mercado Paula regresa con todo!: gastronomía, música, diseño y mucho más
Paula

¡Mercado Paula regresa con todo!: gastronomía, música, diseño y mucho más

Hablemos de amor: Nunca recibí flores amarillas, y tampoco me hicieron falta

Más que moda: Claudia Poblete y el poder de crear desde la cárcel