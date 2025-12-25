SUSCRÍBETE POR $1100
    Mundo

    Varias ONG venezolanas confirman la excarcelación de 70 detenidos tras las elecciones de 2024

    Organizaciones no gubernamentales como el Comité por la Libertad de los Presos Políticos confirmaron la medida, pero exigieron la liberación de quienes siguen detenidos por razones políticas.

    Por 
    Europa Press
     
    Lya Rosen
    Europa Press/Contacto/Jimmy Vill

    Varias ONG venezolanas, entre ellas el Comité por la Libertad de los Presos Políticos (CLPP), confirmaron este jueves que alrededor de 70 personas, detenidas durante las protestas posteriores a las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024, fueron excarceladas en las últimas horas.

    El organismo afirmó en un comunicado publicado en redes sociales que “cada nombre que sale de las listas de reclusión injusta representa una victoria para la verdad y la esperanza”.

    “Exigimos libertad para todos los que aún siguen detenidos por razones políticas en Venezuela”, complementó.

    En su mensaje detalló que, desde la madrugada, al menos 60 personas fueron liberadas en la cárcel de Torocón, en el estado de Aragua, mientras que otras seis mujeres presas en Las Crisálidas, en el estado de Miranda, fueron excarceladas, así como otros tres adolescentes recluidos en La Guaira.

    Por su parte, la ONG venezolana Justicia, Encuentro y Perdón indicó que entre 63 y 75 personas fueron liberadas, una cifra que es “claramente insuficiente si se compara con las 1.085 personas privadas de libertad por motivos políticos que constan en nuestros registros”.

    En ese sentido, subrayó que pese a que toda excarcelación “tiene un impacto positivo e inmediato en la vida de la persona afectada y de su entorno familiar”, esto “no corrige la ilegalidad de fondo”.

    “Más de 1.000 personas continuarían privadas de libertad de manera injustificada”, precisó la organización en redes sociales.

    La ONG también señaló que “el carácter selectivo y discrecional de estas excarcelaciones confirma que la privación de libertad ha sido utilizada como un instrumento de persecución política” por parte del gobierno de Nicolás Maduro.

    “Reconocemos el valor humano de cada excarcelación y el alivio que representa para las personas y sus familias, especialmente en una fecha como la Navidad”, añadió el texto.

    Para luego, concluir afirmando que: “Sin embargo, desde una perspectiva de Derechos Humanos, la libertad no puede ser concedida como una prerrogativa, sino garantizada como un derecho, y debe ser restituida a todas las personas que han sido privadas de ella de forma arbitraria”.

    Actualmente, según Foro Penal -otra ONG venezolana de derechos humanos-, 902 personas permanecen detenidas por motivos políticos en Venezuela y 62 se encuentran en condición de desaparición forzada.

