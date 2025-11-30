Venezuela acusa ante la OPEP+ que EE.UU. busca apropiarse de sus reservas petroleras

El gobierno de Nicolás Maduro denunció este domingo, en el marco de la segunda conferencia ministerial 2025 de la alianza OPEP+, que Estados Unidos estaría intentando “apoderarse” de las reservas petroleras venezolanas mediante el despliegue militar que mantiene en el Caribe bajo el argumento de combatir el narcotráfico.

La intervención estuvo a cargo de la vicepresidenta Delcy Rodríguez, quien leyó una carta firmada por Maduro dirigida al bloque energético liderado por Arabia Saudita y Rusia. “Venezuela denuncia formalmente ante esta instancia que el Gobierno de Estados Unidos pretende apoderarse de las vastas reservas de petróleo de Venezuela, la más grande del planeta, por medio del uso de la fuerza militar letal contra el territorio, el pueblo y las instituciones del país”, señaló.

Rodríguez advirtió que la situación “no solo contraría las disposiciones que rigen la convivencia pacífica entre las naciones, sino que, además, pone en grave peligro la estabilidad de la producción petrolera venezolana y del mercado internacional”.

En su mensaje, Caracas llamó al secretario general de la OPEP, Haitham Al Ghais, y a los países miembros de la alianza OPEP+ a contribuir a frenar lo que calificó como una “agresión que se gesta con cada vez más fuerza”. Según Rodríguez, el escenario actual “amenaza seriamente los equilibrios del mercado energético, tanto para los países productores como para los consumidores”.

La tensión entre Washington y Caracas ha escalado en las últimas semanas. Estados Unidos mantiene un despliegue militar reforzado en el Caribe, que incluye la presencia del portaaviones USS Gerald R. Ford, bajo la justificación de combatir a organizaciones de narcotráfico y perseguir a presuntos “narcoterroristas”.

A ello se sumó la reciente decisión del Departamento de Estado de designar al denominado Cartel de los Soles como grupo terrorista extranjero, atribuyendo al gobierno de Maduro y a altos mandos civiles y militares su liderazgo, acusación que Caracas ha desestimado como un “invento”.