Venezuela intercepta una aeronave “hostil” cerca de la frontera con Colombia

Las Fuerzas Armadas de Venezuela interceptaron este viernes una aeronave calificada como “hostil” en el estado de Apure, cerca de la frontera con Colombia, después de que esta no acatara el protocolo establecido en las leyes venezolanas.

El jefe del Mando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (CEOFANB), Domingo Hernández Lárez, detalló que los sistemas de radares de alerta temprana detectaron “un vector en movimiento ingresando al país por el este del estado de Bolívar”.

La nave, que no “emitió código de identificación” y tenía el sistema de radiofrecuencias apagado, además de no haber presentado un plan de vuelo, se dirigía hacia el oeste, según un comunicado publicado por Hernández en la red social Instagram.

Las autoridades movilizaron un total de tres cazas F-16 para interceptar la aeronave, de color blanco y sin matrícula visible, y provocar su “aterrizaje forzoso” en el municipio de Pedro Camejo, ubicado en el estado de Apure, al suroeste del país.

“Venezuela es tierra de paz, de libertad y de democracia, de derecho y de justicia, donde se lucha a diario y frontalmente contra el narcotráfico. No producimos, no procesamos ni consumimos, y mucho menos seremos plataforma del narcoterrorismo transnacional”, agregó Hernández Lárez en dicho comunicado.

Según cifras proporcionadas por las autoridades venezolanas, un total de 419 naves han sido interceptadas desde que se promulgó la Ley de Control para la Defensa Integral del Espacio Aéreo Venezolano en 2013. Asimismo, al menos 28 han sido inmovilizadas en 2025.

Este nuevo incidente se produce en medio de un aumento de la tensión por los bombardeos de Estados Unidos contra embarcaciones en el Caribe y el Pacífico, dirigidos contra presuntos narcotraficantes, y después de que Washington haya amenazado con extender sus ataques a objetivos situados dentro de Venezuela.