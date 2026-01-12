SUSCRÍBETE POR $1100
    Mundo

    Venezuela: liberan a otros 22 presos desde distintos centros penitenciarios

    Por su parte, el Servicio Penitenciario venezolano informó que en las últimas horas se han producido 116 nuevas excarcelaciones.

    Por 
    Europa Press
    Imagen archivo.

    Las autoridades de Venezuela han liberado este lunes a 22 presos que encontraban detenidos en distintos centros penitenciarios del país, en una nueva maniobra del Gobierno de la presidenta encargada Delcy Rodríguez tras la puesta en libertad de una veintena de presos la semana pasada.

    Según ha confirmado la organización venezolana pro Derechos Humanos Foro Penal, nueve personas han salido de la prisión de ‘La Crisálida’ y otros 13 de ‘Rodeo 1’.

    “Estamos verificando otras excarcelaciones de venezolanos y extranjeros que también habrían tenido lugar esta madrugada”, añade la organización.

    Horas antes el propio ministro de Exteriores italiano, Antonio Tajani, había confirmado que dos ciudadanos italianos han sido puestos en libertad. Alberto Trentini y Mario Burlò, identificados por el propio ministro, se encuentran ya en la Embajada de Italia en Caracas.

    Por su parte, el Servicio Penitenciario venezolano ha informado en su propio comunicado de que en las últimas horas se han producido 116 nuevas excarcelaciones. “Estas medidas han beneficiado a personas privadas de libertad por hechos asociados a alterar el orden constitucional y atentar contra la estabilidad de la Nación”, recoge el comunicado.

    Según el balance de las autoridades venezolanas, estas liberaciones se suman a las 187 registradas durante el mes de diciembre de 2025 y siguen “la revisión integral” iniciada por el presidente venezolano, Nicolás Maduro.

    “Dicho proceso ha mantenido su continuidad bajo la dirección de la presidenta encargada Delcy Rodríguez, en el marco de una política orientada a la justicia, el diálogo y la preservación de la paz. Este procedimiento de revisión se mantendrá de manera permanente y continua, siempre en estricto apego al ordenamiento jurídico vigente”, ha señalado.

