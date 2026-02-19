SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Mundo

    Venezuela y Estados Unidos acuerdan una “agenda de cooperación” contra el narcotráfico y el terrorismo en la región

    A la reunión asistieron el ministro del Interior venezolano, Diosdado Cabello, y el titular de Defensa, Vladimir Padrino.

    Por 
    Europa Press

    El jefe del Mando Sur de las Fuerzas Armadas estadounidenses (Southcom), el general Francis L. Donovan, ha concluido este miércoles una visita a Venezuela, incluyendo un encuentro con su presidenta encargada, Delcy Rodríguez, con quien ha acordado fortalecer la cooperación especialmente en la lucha contra el narcotráfico.

    Así lo ha anunciado en redes sociales el Palacio de Miraflores, sede presidencial venezolana, sobre un encuentro en el que ambos han coincidido en trabajar conjuntamente en el “diseño de una agenda de cooperación bilateral” destinada a combatir el tráfico de drogas y el terrorismo, así como a la gestión migratoria, todos “desafíos transnacionales”.

    La reunión, a la que han asistido el ministro del Interior, Diosdado Cabello, y el titular de Defensa, Vladimir Padrino, “ratifica que debe ser el camino diplomático el mecanismo para resolver divergencias y abordar temas de interés binacional y regional, de interés para todas las partes”, ha indicado en X el portavoz del Ejecutivo venezolano, Miguel Ángel Pérez.

    Por su parte, el Southcom ha confirmado que la cita ha contado, además de Donovan, con la enviada especial de Washington para Venezuela, Laura Dogu, y el subsecretario de Defensa para Asuntos del Hemisferio Occidental, Joseph Humire, quienes “han reiterado el compromiso de Estados Unidos con una Venezuela libre, segura y próspera, en beneficio del pueblo venezolano, de Estados Unidos y del hemisferio occidental”.

    Las conversaciones, ha indicado, se han centrado en “el entorno de seguridad, en los pasos necesarios para garantizar la implementación del plan de tres fases del presidente Donald Trump -particularmente la estabilización de Venezuela- y en la importancia de una seguridad compartida en todo” el continente.

    Más sobre:VenezuelaEstados UNidosDelcy Rodríguez

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Putin reitera ante el ministro de Exteriores de Cuba su “rechazo rotundo” al bloqueo de Estados Unidos sobre la isla

    Un fallecido deja accidente vehicular entre una motocicleta y un automóvil en la Ruta 68

    El pueblo Mapuche llega a Age of Empires II: Definitive Edition

    Mark Zuckerberg y Meta se preparan para el juicio más importante sobre la adicción adolescente a las redes sociales

    “Es el mall del futuro”: el turista canadiense sorprendido por el MUT en Santiago

    El síntoma gastrointestinal común que está vinculado al Alzheimer, según un estudio

    Lo más leído

    1.
    Quién es José María Balcázar, el nuevo presidente de Perú que defendió el matrimonio infantil y fue expulsado del Colegio de Abogados

    Quién es José María Balcázar, el nuevo presidente de Perú que defendió el matrimonio infantil y fue expulsado del Colegio de Abogados

    2.
    Chilenos figuran entre los 50.000 militares con doble nacionalidad en el Ejército israelí durante guerra en Gaza

    Chilenos figuran entre los 50.000 militares con doble nacionalidad en el Ejército israelí durante guerra en Gaza

    3.
    Izquierdista José María Balcázar se convierte en el nuevo presidente de Perú tras destitución de Jerí

    Izquierdista José María Balcázar se convierte en el nuevo presidente de Perú tras destitución de Jerí

    4.
    ¿Al borde de la guerra? Estados Unidos aumenta la presión militar en Irán

    ¿Al borde de la guerra? Estados Unidos aumenta la presión militar en Irán

    5.
    Presidente peruano José Jerí es destituido por el Congreso a poco más de 4 meses de asumir el cargo

    Presidente peruano José Jerí es destituido por el Congreso a poco más de 4 meses de asumir el cargo

    Portada del dia

    Plan Digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate mejor y accede a beneficios exclusivos$6.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Qué son los Therian, el curioso fenómeno viral de las redes sociales

    Qué son los Therian, el curioso fenómeno viral de las redes sociales

    Por qué EA Sports FC 26 “mató” a los videojuegos de fútbol

    Por qué EA Sports FC 26 “mató” a los videojuegos de fútbol

    Recorrer Chile en tren: las 10 rutas para viajar por el país este verano

    Recorrer Chile en tren: las 10 rutas para viajar por el país este verano

    Semana sofocante en Santiago: hasta 36 °C en estas comunas de la Región Metropolitana

    Semana sofocante en Santiago: hasta 36 °C en estas comunas de la Región Metropolitana

    Servicios

    Temblor hoy, jueves 19 de febrero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, jueves 19 de febrero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    ¿Sube o baja la bencina? Revisa el precio del combustible para los próximos días

    ¿Sube o baja la bencina? Revisa el precio del combustible para los próximos días

    A qué hora y dónde ver a Alejandro Tabilo hoy por el ATP de Río de Janeiro

    A qué hora y dónde ver a Alejandro Tabilo hoy por el ATP de Río de Janeiro

    Un fallecido deja accidente vehicular entre una motocicleta y un automóvil en la Ruta 68
    Chile

    Un fallecido deja accidente vehicular entre una motocicleta y un automóvil en la Ruta 68

    Temblor hoy, jueves 19 de febrero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Los detalles de la agenda que tendrá Boric durante su visita a Rapa Nui

    Moody’s califica de “sorpresa negativa” mayor déficit fiscal de Chile y ve que política de Kast será clave para clasificación de riesgo
    Negocios

    Moody’s califica de “sorpresa negativa” mayor déficit fiscal de Chile y ve que política de Kast será clave para clasificación de riesgo

    Pasajeros internacionales marcan récord en enero en Chile, pero domésticos caen y arrastran a la baja tráfico aéreo total

    Millicom, nuevo dueño de Telefónica en Chile, cuestiona que haya espacio para 4 actores en el mercado y evalúa uso de marca Tigo

    “Es el mall del futuro”: el turista canadiense sorprendido por el MUT en Santiago
    Tendencias

    “Es el mall del futuro”: el turista canadiense sorprendido por el MUT en Santiago

    El síntoma gastrointestinal común que está vinculado al Alzheimer, según un estudio

    Por qué un atleta ucraniano fue expulsado de los Juegos Olímpicos de Invierno (y después recibió una donación de 200.000 dólares)

    Vuelve al top 60: Alejandro Tabilo derrota a Francesco Passaro y está en los cuartos de final del ATP de Río de Janeiro
    El Deportivo

    Vuelve al top 60: Alejandro Tabilo derrota a Francesco Passaro y está en los cuartos de final del ATP de Río de Janeiro

    Con Brayan Cortés “salvándose” de la tarjeta: Argentinos Juniors gana con uno menos en Ecuador por la Copa Libertadores

    El encomiable esfuerzo de O’Higgins tiene premio: le gana a Bahia y saca leve ventaja para seguir en la Copa Libertadores

    El pueblo Mapuche llega a Age of Empires II: Definitive Edition
    Tecnología

    El pueblo Mapuche llega a Age of Empires II: Definitive Edition

    Mark Zuckerberg y Meta se preparan para el juicio más importante sobre la adicción adolescente a las redes sociales

    Review del Kingston Dual Portable SSD de 1TB: navaja suiza

    Para poner ojo: los cruces de horarios más relevantes y singulares de Lollapalooza Chile 2026
    Cultura y entretención

    Para poner ojo: los cruces de horarios más relevantes y singulares de Lollapalooza Chile 2026

    Cuando Elvis se puso nervioso: el nuevo documental que humaniza al mito

    Flea confirma que Red Hot Chili Peppers trabajan nueva música en la casa de John Frusciante

    Putin reitera ante el ministro de Exteriores de Cuba su “rechazo rotundo” al bloqueo de Estados Unidos sobre la isla
    Mundo

    Putin reitera ante el ministro de Exteriores de Cuba su “rechazo rotundo” al bloqueo de Estados Unidos sobre la isla

    Corea del Sur: Condenan a cadena perpetua al expresidente Yoon Suk Yeol por declarar la ley marcial en 2024

    Venezuela y Estados Unidos acuerdan una “agenda de cooperación” contra el narcotráfico y el terrorismo en la región

    Apps para bajar de peso: ¿Autocuidado u obsesión corporal?
    Paula

    Apps para bajar de peso: ¿Autocuidado u obsesión corporal?

    Tips de Jandi Gardiazabal para atreverse a tejer jacquard

    Crema de choclo y albahaca con camarones