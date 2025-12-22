SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Mundo

    Vicepresidenta de Venezuela confirma el zarpe de un buque con petróleo rumbo a Estados Unidos

    Se trataría de 500 mil barriles del crudo que se dirigen hasta Texas en un buque de una empresa de origen estadounidense.

    Rodrigo Gómez S.Por 
    Rodrigo Gómez S.
    Delcy Rodríguez, vicepresidenta de Venezuela y ministra de Hidrocarburos. MANAURE QUINTERO

    Este domingo, la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, dio a conocer que un buque petrolero, traspasó el bloqueo de Estados Unidos en el Mar del Caribe, y se dirige rumbo a la nación norteamericana.

    Fue a través de su canal en Telegram, que la autoridad del régimen confirmó el envío, compartiendo un video de un trabajador naval, donde se ratifica el despacho del crudo.

    En el registro, el operario afirma que son 500 mil barriles de petróleo, los que tienen como destino el estado de Texas.

    “(...) Cumpliendo con los convenios internacionales y, sobre todo, con los convenios establecidos con la empresa Chevron, el estado venezolano cumple de esta manera sus compromisos”, afirma el hombre, quien no fue identificado.

    Al respecto, la vicepresidenta señaló que “zarpa desde nuestro país un buque de la compañía estadounidense Chevron con petróleo venezolano rumbo a los Estados Unidos, con estricto apego a las normas y en cumplimento de los compromisos asumidos por nuestra industria petrolera”.

    “Venezuela siempre ha sido y seguirá siendo respetuosa de la legalidad nacional e internacional. ¡Nada ni nadie detendrá a nuestra Patria en su camino de avance y victoria!“, arengó, la también ministra de Hidrocarburos de Nicolás Maduro.

    Este envío ocurre en medio de la escalada de tensiones entre Estados Unidos y Venezuela, luego de que Donald Trump incluso acusara a Caracas del “robo” del crudo y otros bienes, lo que despertó el rechazo de las autoridades venezolanas.

    Más sobre:VenezuelaDelcy RodríguezChevronEstados UnidosPetróleo

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Kast se reúne con Bachelet y viaja a Ecuador a cita con presidente Noboa

    Incendio en Estación Central: fuego destruye locales comerciales colindantes al Persa Estación y deja una persona en riesgo vital

    Robos violentos y hurtos: los delitos más frecuentes en vísperas de Navidad que generan alerta en el comercio y el gobierno

    EFE llega a acuerdo con controladores de tráfico ferroviario y asegura normalidad del servicio para este lunes en tres regiones del sur

    Cadem: 60% apoya que Kast viva en La Moneda y 66% cree que es buena idea recuperar el rol de la Primera Dama

    Cancillería peruana anuncia visita de José Antonio Kast a Lima en medio de coordinación migratoria

    Lo más leído

    1.
    Consejo de Seguridad de la ONU se reúne de urgencia el martes para tratar la situación en Venezuela

    Consejo de Seguridad de la ONU se reúne de urgencia el martes para tratar la situación en Venezuela

    2.
    Cancillería peruana anuncia visita de José Antonio Kast a Lima en medio de coordinación migratoria

    Cancillería peruana anuncia visita de José Antonio Kast a Lima en medio de coordinación migratoria

    3.
    Departamento de Justicia de EE.UU. asegura que la censura de fotos en los archivos de Epstein “no tiene nada que ver con Trump”

    Departamento de Justicia de EE.UU. asegura que la censura de fotos en los archivos de Epstein “no tiene nada que ver con Trump”

    4.
    EE.UU. intercepta un tercer petrolero cerca de las costas de Venezuela: había sido sancionado por vínculos con Irán

    EE.UU. intercepta un tercer petrolero cerca de las costas de Venezuela: había sido sancionado por vínculos con Irán

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Navidad con buen periodismo, descuentos y experiencias🎄$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Viento y lluvia: Meteochile confirma el pronóstico para la Región Metropolitana y la zona central

    Viento y lluvia: Meteochile confirma el pronóstico para la Región Metropolitana y la zona central

    Qué se sabe del primer caso de la “supergripe” H3N2 en Chile

    Qué se sabe del primer caso de la “supergripe” H3N2 en Chile

    Estos son los 4 logros chilenos que figuran en la nueva edición del libro Guinness World Records

    Estos son los 4 logros chilenos que figuran en la nueva edición del libro Guinness World Records

    De las “tanning drops” al prohibido Melanotan: ¿cuán peligrosos son los nuevos métodos para un bronceado sin sol?

    De las “tanning drops” al prohibido Melanotan: ¿cuán peligrosos son los nuevos métodos para un bronceado sin sol?

    Servicios

    Senapred declara alerta roja en La Ligua y Zapallar por incendio forestal

    Senapred declara alerta roja en La Ligua y Zapallar por incendio forestal

    Dónde y a qué hora ver a Villarreal vs. Barcelona en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Villarreal vs. Barcelona en TV y streaming

    Temblor hoy, domingo 21 de diciembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, domingo 21 de diciembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Kast se reúne con Bachelet y viaja a Ecuador a cita con presidente Noboa
    Chile

    Kast se reúne con Bachelet y viaja a Ecuador a cita con presidente Noboa

    Incendio en Estación Central: fuego destruye locales comerciales colindantes al Persa Estación y deja una persona en riesgo vital

    Robos violentos y hurtos: los delitos más frecuentes en vísperas de Navidad que generan alerta en el comercio y el gobierno

    Jiménez (CPC) dice que sintonía con Argentina en agenda económica proyecta “perspectivas muy positivas” para Chile
    Negocios

    Jiménez (CPC) dice que sintonía con Argentina en agenda económica proyecta “perspectivas muy positivas” para Chile

    García descarta estancamiento de proyectos de inversión y afirma que “el Consejo de Ministros se junta regularmente”

    Aldo Lema, economista: “Un plazo de seis meses es razonable para que la ciudadanía evalúe si las expectativas se están cumpliendo”

    Review del Huawei nova 14 Pro: una cámara selfie que compite con la gama alta
    Tendencias

    Review del Huawei nova 14 Pro: una cámara selfie que compite con la gama alta

    Temporada de vacaciones: 3 recomendaciones para no intoxicarte con comida callejera mientras viajas, según expertos

    Por qué está aumentando el número de pacientes con enfermedad renal, según un estudio

    Manuel Pellegrini saca pecho tras la goleada del Betis al Getafe: “Es el nivel que uno quiere como equipo”
    El Deportivo

    Manuel Pellegrini saca pecho tras la goleada del Betis al Getafe: “Es el nivel que uno quiere como equipo”

    A 20 años de su primera corona: Mark Tullo gana el Abierto de Chile y obtiene su tercer título

    El Betis de Manuel Pellegrini cierra el 2025 con una goleada de principio a fin sobre Getafe

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 20 y 21 de diciembre
    Finde

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 20 y 21 de diciembre

    Ánimas de día claro en Teatro Mori: los detalles de las funciones

    Estos son los barrios de Santiago que resaltaron en 2025 y seguirán al alza en 2026, según una revisión

    Muere James Ransone, actor de The Wire e It: Capítulo Dos, a los 46 años
    Cultura y entretención

    Muere James Ransone, actor de The Wire e It: Capítulo Dos, a los 46 años

    Muere Julio Zegers, destacado cantautor chileno y ganador del Festival de Viña

    Un karaoke masivo: Macha y el Bloque Depresivo hacen historia con su emotivo show en el Estadio Nacional

    Vicepresidenta de Venezuela confirma el zarpe de un buque con petróleo rumbo a Estados Unidos
    Mundo

    Vicepresidenta de Venezuela confirma el zarpe de un buque con petróleo rumbo a Estados Unidos

    Cancillería peruana anuncia visita de José Antonio Kast a Lima en medio de coordinación migratoria

    Ucrania denuncia la captura de 50 civiles por militares rusos en la región de Sumi

    Mi mascota y yo: el primer perro de mi vida
    Paula

    Mi mascota y yo: el primer perro de mi vida

    Más allá del ingreso: las carencias que definen a la niñez en situación de pobreza

    Cirugías bariátricas y trastornos de la conducta alimentaria: cuando el bisturí no alcanza para sanar