Vicepresidenta de Venezuela confirma el zarpe de un buque con petróleo rumbo a Estados Unidos

Este domingo, la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, dio a conocer que un buque petrolero, traspasó el bloqueo de Estados Unidos en el Mar del Caribe, y se dirige rumbo a la nación norteamericana.

Fue a través de su canal en Telegram, que la autoridad del régimen confirmó el envío, compartiendo un video de un trabajador naval, donde se ratifica el despacho del crudo.

En el registro, el operario afirma que son 500 mil barriles de petróleo, los que tienen como destino el estado de Texas.

“(...) Cumpliendo con los convenios internacionales y, sobre todo, con los convenios establecidos con la empresa Chevron, el estado venezolano cumple de esta manera sus compromisos”, afirma el hombre, quien no fue identificado.

Al respecto, la vicepresidenta señaló que “zarpa desde nuestro país un buque de la compañía estadounidense Chevron con petróleo venezolano rumbo a los Estados Unidos, con estricto apego a las normas y en cumplimento de los compromisos asumidos por nuestra industria petrolera”.

“Venezuela siempre ha sido y seguirá siendo respetuosa de la legalidad nacional e internacional. ¡Nada ni nadie detendrá a nuestra Patria en su camino de avance y victoria!“, arengó, la también ministra de Hidrocarburos de Nicolás Maduro.

Este envío ocurre en medio de la escalada de tensiones entre Estados Unidos y Venezuela, luego de que Donald Trump incluso acusara a Caracas del “robo” del crudo y otros bienes, lo que despertó el rechazo de las autoridades venezolanas.