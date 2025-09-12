110 detenidos y cuatro carabineros lesionados dejan incidentes en el marco del 11 de septiembre
Según dio a conocer personal de Carabineros, en total se registraron 264 incidentes a nivel nacional.
Un total de 110 personas fueron detenidas en el marco de incidentes durante la noche del 11 de septiembre.
A raíz de los incidentes, además resultaron cuatro carabineros lesionados, según informaron desde la institución.
Según dio a conocer personal de Carabineros, en total se registraron 264 incidentes a nivel nacional, entre desórdenes graves, barricadas, lanzamiento de artefactos incendiarios, uso de fuegos artificiales y objetos contundentes, intentos de saqueo, disparos con armas de fuego, entre otros.
De los eventos, 162 se registraron en la Región Metropolitana y 100 en regiones.
Junto con esto, del total de detenidos, el 77% (85) fueron detenidos en la Región Metropolitana.
Lo Último
Lo más leído
1.
3.
4.
Este septiembre disfruta de los descuentos de la Ruta del Vino, a un precio especial los 3 primeros meses.Plan digital + LT Beneficios$3.990/mes SUSCRÍBETE
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.