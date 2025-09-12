110 detenidos y cuatro carabineros lesionados dejan incidentes en el marco del 11 de septiembre

Un total de 110 personas fueron detenidas en el marco de incidentes durante la noche del 11 de septiembre.

A raíz de los incidentes, además resultaron cuatro carabineros lesionados, según informaron desde la institución.

Según dio a conocer personal de Carabineros, en total se registraron 264 incidentes a nivel nacional, entre desórdenes graves, barricadas, lanzamiento de artefactos incendiarios, uso de fuegos artificiales y objetos contundentes, intentos de saqueo, disparos con armas de fuego, entre otros.

De los eventos, 162 se registraron en la Región Metropolitana y 100 en regiones.

Junto con esto, del total de detenidos, el 77% (85) fueron detenidos en la Región Metropolitana.