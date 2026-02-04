$58 millones rendidos sin ejecución: Contraloría detecta irregularidades en proyectos financiados por GORE de Tarapacá

La Contraloría General de la República (CGR) identificó diversas irregularidades en proyectos financiados por el Gobierno Regional de Tarapacá. Específicamente, más de $58 millones que fueron rendidos sin la documentación que acreditara su ejecución.

Tras una fiscalización de más de 66 iniciativas financiadas mediante transferencias a organizaciones de la sociedad civil, se detectó que 32 de estas carecían de actas que respaldaran la ejecución de actividades. Ante esto, se instruyeron múltiples medidas correctivas y se exigieron restituciones de fondos.

Según el informe, otros de los antecedentes faltantes correspondieron a nóminas de asistentes, actas de entrega, evidencia fotográfica y otros antecedentes que acreditaran la recepción de bienes y servicios.

En vista de esta situación, el ente contralor ordenó al GORE de Tarapacá gestionar la devolución de estos recursos y remitir los comprobantes contables en un plazo de 60 días hábiles.

En este mismo contexto de fiscalización, se evidenció la ausencia de documentos que acreditaran la entrega de 14 notebooks, parte de los 120 destinados al proyecto “Alfabetización digital y uso de comisaría virtual”, por un valor de $7.700.000.

Asimismo, Contraloría reveló proyectos sin rendiciones de cuenta por $87.390.000, además de saldos pendientes de rendición por $69.590.704 y $96.400.469 en rendiciones observadas por falta de respaldos. Es así que la Contraloría ordenó exigir la devolución de estos montos o iniciar acciones judiciales si corresponde.

Otro de los hallazgos corresponde a un conflicto de interés por el pago de $50.020.381 entre directivos de organizaciones beneficiarias y proveedores incluidos en las rendiciones sin pasar por el concurso de vinculación correspondiente. Como medida inmediata, se instruyó la restitución de $12.780.000 y la revisión de otras rendiciones no consideradas inicialmente.

A este hecho se le suma la identificación de documentación y facturas, donde se involucra una por $14.200.000 emitida en 2024 por Inversiones SIA Ltda., asociada al Club Deportivo y Recreativo MOP Tarapacá.

La documentación de respaldo, según Contraloría, no coincide con los testimonios de cinco de sus siete socios entrevistados -de un total de 40-, lo que podría constituir adulteración de un instrumento público o privado. Por lo tanto, se solicitó aclarar la situación y ejercer acciones legales si así corresponde.