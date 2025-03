A 40 años de su asesinato: Presidente Boric recuerda a víctimas del caso Degollados

A 40 años del secuestro y asesinato de José Manuel Parada, Santiago Nattino y Manuel Guerrero, el Presidente Gabriel Boric entregó un mensaje.

A través de su cuenta de X, el Mandatario reflexionó: “Yo aún no había nacido pero no me permito el olvido. Y es que 40 años después su ejemplo, coraje, sus sueños y lucha por un mundo mejor, siguen vivos en nosotros”.

“Un abrazo gigante a todos sus familiares, amigos y compañeros en estos días de recuerdo y reflexión”, añadió en su publicación de esta tarde, que coincide con el Día del Joven Combatiente, fecha que recuerda a los hermanos Eduardo y Rafael Vergara Toledo, asesinados por agentes de la dictadura en 1985.

Caso Degollados

Los profesionales y militantes del Partido Comunista fueron detenidos ilegalmente por agentes de inteligencia de Carabineros entre el 28 y 29 de marzo.

El primero en ser detenido fue el publicista y pintor Santiago Nattino, cuyo secuestro ocurrió a 200 metros de su hogar el 28 de marzo. El sociólogo José Manuel Parada -miembro de la Vicaría de la Solidaridad- y el profesor Manuel Guerrero fueron secuestrados en las afueras del Colegio Latinoamericano en la mañana del 29 de marzo.

José Manuel Parada.

Tras ser sometidos a torturas, los tres fueron asesinados, degollados y abandonados durante la madrugada en un sitio eriazo cercano al Aeropuerto de Pudahuel.

Santiago Nattino. Foto: Biblioteca Nacional.

El sitio web del Museo de la Memoria recoge que los tres profesionales eran seguidos desde hace tiempo por los agentes del régimen: “Relacionados con estos secuestros se encuentra el que sufrió el egresado de arquitectura Ramón Arriagada en el mes de febrero de ese año, a quien se lo interrogó precisamente sobre las actividades de Manuel Guerrero y José Parada”.

Tanto Parada como Guerrero se encontraban reuniendo antecedentes sobre el funcionamiento del Comando Conjunto, cuyo origen fue revelado a la periodista Mónica González por uno de sus exmiembros en 1984.

“También se relaciona con el operativo realizado la noche del 28 de marzo a la sede de la Agech (Asociación Gremial de Educadores de Chile), local donde recibía correspondencia y mantenía una línea telefónica Santiago Nattino y que frecuentaba Manuel Guerrero, por su calidad de dirigente de esa agrupación. De ese lugar fueron llevados varios profesores, quienes estuvieron privados de libertad hasta el día 29″, añade la publicación del Museo de la Memoria.