Abogada de empresario Juan Carlos Morstadt acusa que hijos de Julia Chuñil “hicieron maniobras distractivas” en la investigación

En noviembre de 2025, la abogada de la familia de Julia Chuñil, Karina Riquelme, quien hasta ese minuto era querellante en la causa que buscaba dar con el paradero de la mujer extraviada el 8 de noviembre de 2024, llegó hasta Santiago para apuntar directo contra quien, decía, podía saber quién era el responsable de la desaparición.

Riquelme criticó el trabajo de la Fiscalía de Los Ríos y señaló que el empresario Juan Carlos Morstadt, dueño del predio La Fritz, donde Chuñil iba a ejercer labores de pastoreo, debía ser formalizado. “Si existen antecedentes que lo vinculan, el Ministerio Público debe formalizar a Morstadt”, dijo esa vez.

Sin embargo, esta semana tres de los hijos de la mujer, Pablo, Javier y Jeannette, y un exyerno, Belmar Bastías, fueron formalizados por homicidio. El golpe al núcleo íntimo de la mujer de origen mapuche hasta ahora quitaría cualquier vínculo de Morstadt con el caso.

En diálogo con La Tercera, su defensora, Carole Montory, celebra el último hito del caso, afirmando que con esto se estaría demostrando la inocencia de su representado. Además, dice que el empresario ha sufrido daño a su imagen y que estudiarán ahora acciones legales contra quienes mancharon su nombre.

¿Cuál es su opinión sobre estas detenciones?

Estamos conformes con la decisión de Fiscalía y que finalmente se haya encausado la investigación respecto a quienes tienen mayores antecedentes en relación a su participación. No es antojadizo que un juez de Garantía otorgue una medida cautelar como es una detención, porque el juez analiza los antecedentes investigativos, desde los más antiguos a los más recientes. Nosotros siempre sostuvimos que mi representado no tuvo participación en los hechos. Él fue investigado porque precisamente los imputados que están hoy detenidos lo sindicaban como autor. Lo que hicieron fueron maniobras distractivas dentro de la investigación. La verdad está siendo conocida no sólo judicialmente sino que también por la comunidad.

Esta vinculación que buscó hacer la abogada de los hijos de Julia Chuñil con su representado, ¿no tenía sustento?

Eso no tenía sustento porque se refería a una solicitud de interceptación telefónica de la Fiscalía en base a un audio que se escuchó respecto a mi representado, pero que se descontextualiza. Porque mi parte se refería en el audio a que la señora Julia había sido encontrada y quemada. Eso fue un rumor que corrió localmente en la comunidad, pero en ningún caso ese audio correspondía a una confesión o a una suerte de incriminación de su parte.

De todos modos Juan Carlos Mostadt aún figura como imputado en la investigación. ¿Usted va a pedir que eso cambie?

Sí, por supuesto. Esto recién se está iniciando, la Fiscalía hace unos días atrás nada más hizo la solicitud de la orden de detención respecto a los imputados que habrían participado en estos hechos. La Fiscalía va a tener que definir su calidad finalmente dentro del proceso, pero estimamos ya que naturalmente debiera ser descartado como imputado conforme los últimos antecedentes que conocemos.

Esta declaración que él hace en este pinchazo telefónico donde dice que la quemaron, ¿a qué se refiere particularmente?

Se refiere a un rumor que corrió en la localidad, en Los Lagos, donde se esparció entre las personas que ahí viven a raíz de un grupo de WhatsApp. Alguien señaló que la habían encontrado y que la señora, lamentablemente, estaba quemada. Eso fue lo que se dijo en el rumor. Entonces mi representado en el audio recoge el rumor y lo comenta con las personas que salen en el audio también hablando.

¿Alguna vez hubo algún conflicto entre su representado y Julia Chuñil?

Entre ellos no hubo conflicto. Eso es otra cosa que en realidad por la otra parte se ha querido instalar dentro del discurso para zafarse de su responsabilidad. Pero en realidad no hubo un problema entre ellos. Sí mi representado, en su momento, hizo las denuncias por usurpación porque precisamente se extrajo en algún momento, no sistemáticamente, pero se extrajo madera. Y la madera que se extrajo es de árboles nativos.

¿Qué acción va a presentar usted en favor de su representado?

Nosotros vamos a esperar el curso de las acciones que se están desarrollando naturalmente. Pero sin duda van a haber acciones desde el punto de vista penal en cuanto a considerarse que ya no es imputado. Y por otro lado, en relación a las acciones que tomemos respecto a todo lo que se ha hablado de mi representado, todo el daño que se le ha producido, no solo a él, sino también a su familia, son acciones que vamos a estudiar conforme también el desarrollo de estos hechos.