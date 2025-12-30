SUSCRÍBETE POR $1100
    Nacional

    Abogada de Silber asume defensa de notario indagado por fraude en causa donde están implicados imputados por la trama bielorrusa

    El notario Bernardo Espinosa fichó a los abogados Susana Borzutzky, Felipe Barruel y Andrés Balart. En esta causa, el profesional será indagado por haber visado operaciones de una empresa danesa que enfrentaba proceso de liquidación. Un lío judicial conectado con Eduardo Lagos, Mario Vargas y el exdiputado DC.

    María Catalina BatarcePor 
    María Catalina Batarce

    Varios de los implicados en la denominada trama bielorrusa no solo enfrentan las imputaciones y reproches derivadas de esa causa.

    Por ejemplo, recientemente la Fiscalía de Los Lagos detectó antecedentes de presunto tráfico de influencias que tendría como protagonista al suspendido conservador Sergio Yáber, por lo que decidió separar dicha hebra. El ente persecutor hizo lo mismo con lo referente a presuntos pagos irregulares desde la minera Dominga al estudio de los abogados Mario Vargas y Eduardo Lagos.

    Adicionalmente, Lagos también aparece implicado en un presunto fraude a una empresa danesa en el sur del país y producto del cual recientemente se presentó una querella contra el notario de Puerto Varas Bernardo Espinosa.

    En esa acción penal a Lagos se le reprocha haber afectado los intereses de la empresa danesa Natureinvest, usando un certificado cuya autenticidad es puesta en duda. Presuntos representantes de la firma en Chile, vía dicho documento, buscaron enajenar unos bienes, pese a que la firma enfrentaba un proceso de quiebra reconocido en territorio nacional y, por tanto, estaba impedida de realizar movimientos distintos a los definidos por el liquidador designado.

    Como reportó La Tercera, Lagos actuaba en representación de Luis Lara Vidal, constructor civil y que a su vez representaba supuestamente a la empresa danesa Natureinvest. De su rol quedó registro en un incidente de nulidad con el que intentó que no se reconociera el proceso de liquidación iniciado en Dinamarca,

    En esa nulidad se alegaba que su representado no había sido notificado adecuadamente de la solicitud de reconocimiento de la liquidación transfronteriza, lo que, según él, vulneraba los derechos de la empresa en el procedimiento concursal.

    Con eso buscaban, entre otras cosas, enajenar unos bienes, lo que fue visado por el notario Espinosa, pero frenado por el Conservador de Bienes Raíces de Castro Enrique Monasterio. Eso derivó en una contienda ante la Corte de Apelaciones de Puerto Montt y ahí es donde aparece otro de los actores de la trama bielorrusa.

    En ese litigio ante la corte el que realizó las alegaciones fue Gabriel Silber, pues fue justamente él quien recibió el patrocinio y poder para actuar en representación de Natureinvest SPA. Eso sí, Silber recién entró en escena en abril de 2024, cuando alegó ante la Corte de Puerto Montt para que no se inscribiera la quiebra fronteriza. Cuando Silber alegó el recurso, era socio del estudio de Lagos y Mario Vargas.

    Lo que ha llamado la atención de intervinientes en el caso derivado de la querella contra el notario Espinosa -patrocinada por los abogados Bárbara Molina y Pablo Araya, que actúan simplemente como ciudadanos-, es que justamente él es representado por la misma abogada que defiende a Silber en la trama bielorrusa: Susana Borzutzky. Para quienes conocen del proceso, no sería procedente que ella tuviera ambas representaciones

    Aquello, sin embargo, es totalmente descartado por la profesional, quien advierte que no hay ninguna incompatibilidad en mantener la representación de Espinosa y Silber.

    “Gabriel Silber no tiene relación con el notario. Hay un aprovechamiento mediático de la situación que le afecta al señor Lagos, de lo que no puedo hacer referencia”, sostuvo la profesional. Borzutzky agregó: “Hoy coincidentemente represento al notario Espinosa y al señor Silber. No hay conexión entre las causas, en particular con la querella por la que se me consulta".

    “Bernardo Espinosa actuó con apego a derecho y cumplió con su rol de notario, lo que vamos a demostrar en la instancia respectiva, haciendo valer sus derechos. A la fecha, él no ha sido notificado de ninguna actuación judicial y está disponible si es contactado por las autoridades que están llamadas a resolver este tema”, añadió la abogada.

