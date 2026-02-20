Abogada Helhue Sukni da a conocer robo en casa de sus padres y asegura a los que lo hicieron: “Los voy a encontrar”

Mediante un video en sus redes sociales, Helhue Sukni Giadalah, conocida como “La abogada de los narcos”, dio a conocer un atraco que se registró en la casa de sus padres, en Las Condes, cerca de la medianoche.

“Entraron a la casa de mi papá y mi mamá, de 90 años, amarraron a mi papá. Les juro, les juro, como que me llamo Helhue Sukni, los voy a mandar a matar”, señaló la profesional en el video.

“Espérense nomás, los voy a encontrar. No estoy ahora allá, pero, los voy a encontrar y van a saber quién es Helhue Sukni”, advirtió.

Horas antes, la mediática abogada había publicado un video en el que anunciaba su llegada a Brasil para pasar los últimos días del verano.

La Brigada Investigadora de Robos (BIRO) de la Policía de Investigaciones indaga lo ocurrido.

Sukni es una de las profesionales que frecuentemente aparece en los primeros lugares de la lista que mantiene Contraloría de penalistas que defienden causas de narcotráfico. Esto, porque el artículo 61 de la Ley 20.000 prohíbe que abogados con causas relacionadas a ese mundo que tengan trabajos en el sector público.

Se llevaron cerca de 20 millones en joyas y otras especies

Personal de Carabineros llegó al domicilio de las víctimas a eso de las 1.00 horas.

De acuerdo a la información policial preliminar, habrían sido cinco los sujetos que irrumpieron a rostro cubierto en la propiedad.

Los sujetos escalaron el cerco perimetral e ingresaron a la vivienda rompiendo el ventanal del living.

La banda sorprendió a los dueños de casa cuando dormían en su habitación y amarraron a la pareja en su cama para proceder a sustraer joyas, carteras y decoraciones avaluadas en cerca de $20.000.000.