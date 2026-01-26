Abogado de Ángela Vivanco previo a audiencia de formalización: “Ella está muy afectada de salud”

Ad portas de la audiencia de formalización de la exministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco programada para esta mañana, su abogado, Jorge Valladares abordó la situación de la exmagistada, señalando que su detención por parte de Carabineros la noche de ayer domingo había sido “innecesaria”.

Asimismo, Valledores sostuvo que le preocupaba el estado de salud de su representada.

“Ella está afectada, muy afectada de salud y la verdad es que me preocupa eso fundamentalmente en este momento”, sostuvo.

Sobre esto, si bien no quiso dar detalles de su condición, sí expresó que la exministra tiene problemas de salud que la tenían en una situación complicada.

“Tiene una enfermedad de base que no les puedo comentar en este momento, pero ella tiene problemas que viene con frecuencia en el último tiempo”, señaló a la prensa.

Consultado por otra parte sobre si buscarán mantener acceso a la carpeta investigativa, el abogado indicó a que eso lo resolverían “durante el desarrollo de la audiencia”.

La noche de este domingo, personal del OS-7 de Carabineros detuvo en la comuna de Las Condes a la exministra, quien fue trasladada hasta dependencias policiales para ser formalizada este lunes en el marco de una investigación penal liderada por el Ministerio Público.

La detención ocurre tras un fallo clave del máximo tribunal, que el pasado viernes declaró admisible la querella de capítulos presentada por la fiscal regional de Los Lagos, Carmen Gloria Wittwer, habilitando a la Fiscalía para avanzar en diligencias intrusivas, incluida la formalización y la eventual solicitud de prisión preventiva.