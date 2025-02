Abogado de familia de Gervasio tras cambio en la causa a homicidio: “Los que hicieron el trabajo material eran profesionales”

A poco más de cumplirse 34 años desde que fue encontrado el cuerpo sin vida del cantante uruguayo José Gervasio Viera Rodríguez, la Justicia chilena ordenó este lunes investigar el caso como un homicidio, con posible intervención de terceras personas, luego de que durante muchos años se barajara la hipótesis de un suicidio por ahorcamiento.

La decisión fue adoptada por la magistrada Daniela Soto, del Primer Juzgado de Letras de Talagante, quien dio ha lugar a la solicitud reclamada por los querellantes del caso, modificando la carátula de la causa que había sido reabierta hace 12 años.

Al respecto, Carlos Durán, abogado de Blanca Viera, hermana del artista, indicó que esta decisión se entiende tras efectuadas una serie de diligencias, como la exhumación del cuerpo tras la aprobación de la Corte de Apelaciones de San Miguel en 2015, siendo el tanatólogo Luis Ravanal quien realizó el peritaje altamente calificado.

Pese a que la causa se encontraba en calidad de secreta, tal procedimiento fue de conocimiento público, y en este se revelaron discrepancias con lo informado en la autopsia original, que se hizo en 1990, ya que se evidenció solo una fractura en un hueso clave de la laringe, lo que indicaría que las lesiones halladas en esa zona habrían sido provocadas post mortem.

Según comentó el profesional letrado en entrevista con 24 Horas, estas discrepancias tienen que ver “con la manera y forma que se encontraron los restos de huesos claves en la investigación de un suicidio-homicidio. Ahí se encontró una cosa dispar, entre lo que se decía que había acá y lo que en realidad había”.

En este sentido, descartó que tal lesión pudiese haberse originado a raíz del paso del tiempo. “La autopsia original dice que el hueso está fracturado en dos partes, por decirlo así de simple. Y en el hallazgo post exhumación se determina que el hueso está fracturado en una parte. Por lo tanto, se dijo que las dos partes del hueso clave estaban fracturadas, pero acá se dice que no”, detalló.

Otra circunstancia que incidió en la modificación de la tipificación del delito –según expuso Durán- tiene que ver con el cambio de juez del sistema procesal penal antiguo a la actual magistrada Soto, quien ha autorizado un “sinnúmero de diligencias”, entre ellas, entrevistas de personas e informes a unidades en el extranjero.

“Lo amenazaron antes de morir”

El abogado aseveró que, tras una década de investigación, tendría antecedentes de que a Gervasio lo amenazaron antes de morir.

“Desde la forma en cómo desaparece, en los últimos momentos, por así decirlo, que fue a comer a un restaurante que se llama La Montina, en la ciudad de El Monte, fue a cenar solo. La persona que lo atiende le pide que le regale un cassette, Gervasio va al auto con ella (…), y ahí se percatan ellos, Gervasio y también esta señora, de que había un auto que lo estaba siguiendo, lo estaba ahí esperando que termine de comer”, relató.

Prosiguió señalando que “Gervasio va a comprar cigarrillos a la plaza de El Monte, este auto lo sigue, esta señora declara todo eso. Ahí compra una cajetilla de cigarros, sale, y es interceptado, y la declaración de estos testigos fue lo que permitió la reapertura a fines del 2013. Es interceptado por tres personas, que eran las del auto blanco, que lo saludan (…) Ahí Gervasio es conducido en el auto blanco, y el auto de él se lo lleva una de estas tres personas, y al otro día en la madrugada aparece muerto, en El Monte a poca distancia, en un camino rural”.

Pese a la tesis de secuestro con posterior homicidio, Durán afirmó que no se sabe quiénes fueron los autores del ilícito, como tampoco no existen aún antecedentes concretos de eventuales sospechosos. De igual modo, descartó que existieran motivos políticos en la muerte del artista uruguayo.

“Para nosotros no tiene una arista política esto, para nada, sino que es un tema, como lo he dicho desde el minuto uno, y Blanca también lo ha sostenido, es un tema de relaciones personales, en el amplio sentido de la palabra, humanas, afectivas, profesionales, etc. Pero no hay una motivación política, por lo tanto, a lo mejor, quienes operaron la situación pueden haber tenido alguna conexión por cierta expertise como realizando otros crímenes en el pasado, pueden haber hecho la operativa”, sostuvo.

“Había mucha gente que le tenía mala Gervasio”

De igual modo, manifestó que “efectivamente”, hay alguien o algunos que no quieren que se sepa que a Gervasio lo mataron.

Al ser consultado por presuntos sospechosos, el abogado remarcó que “no lo tenemos detectado así como para poder hacer imputaciones. Sería una irresponsabilidad (…) No es que tengamos sospechas de tal o cual persona, pero sí, digamos, hemos visto movimientos de ciertas cosas en donde hay que tener contactos para poder hacer ciertos movimientos. O sea, hemos vivido situaciones que no son normales (…) En este caso han pasado muchas cosas aledañas que si hubiese sido un suicidio, o sea, si no hubiese un intento de protección de algo que no sé qué es y no me atrevo a decirlo tampoco así como irresponsablemente, no sucedería”.

En este sentido, aseguró que “los que hicieron el trabajo material eran profesionales”.

“Había mucha gente que le tenía mala Gervasio. Y más que mala, yo diría envidia. Gervasio siempre en momentos claves tuvo problemas con la justicia”, aseveró, ejemplificando con acusaciones por presuntos abusos sexuales en contra del cantautor que posteriormente fueron desestimadas por la Justicia.

En cuanto a los pasos siguientes, Durán precisó que “el sumario sigue abierto, hay diligencias que están pendientes, la magistrada ha sido muy activa y ha desplegado muchas diligencias, hay muchas pendientes todavía, y a raíz de este hito que se produce en la causa, nosotros también vamos a replantear algunas diligencias”.

“Estamos muy conformes del nuevo impulso que tomó la causa con la nueva magistrada, estamos muy conformes también, y agradecidos con las resoluciones que nos apoyaron en la Corte de Apelaciones de San Miguel (…), nos apoyaron en diligencias que el tribunal en primera instancia nos había negado, y por lo tanto, eso para nosotros ya es tranquilizante”, puntualizó.