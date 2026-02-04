Abogados del CDE piden a Boric que el próximo consejero sea funcionario de carrera

Poco más de un mes queda para que el Presidente Gabriel Boric concluya su mandato. Antes de eso, y debido a que existe una vacante entre los integrantes del Consejo de Defensa del Estado (CDE), el Mandatario debiese nombrar a un consejero en el cupo que dejó Jaime Varela, quien cesó en el cargo.

Ante ese escenario, la Asociación Nacional de Abogados del CDE, este lunes enviaron una carta al Mandatario con el fin de que dicha designación recaiga en un funcionario de carrera. Según mencionan en el inicio del escrito, este nace porque “nos parece relevante y necesario reiterar algunas observaciones en relación al ejercicio de la facultad de designación de estos altos cargos por parte del Poder Ejecutivo”.

“El Consejo de Defensa del Estado es un organismo netamente técnico, autónomo y especializado, cuya función es la defensa del Estado y Fisco de Chile ante los tribunales de justicia. Siendo ello así, los abogados consejeros, atendidas sus funciones dentro del servicio, han de ser profesionales con un vasto conocimiento y experiencia, principalmente en el ámbito de la litigación”, agregan.

En esa línea, los funcionarios del derecho apelan a que en el programa del Mandatario, durante su campaña 2021, planteaba “la promoción y carrera funcionaria en base al mérito y a la antigüedad”. En ese sentido, afirman que “estimamos que no sería comprensible ni razonable que la designación de una consejera(o) no tuviera en cuenta dicha definición que compartimos plenamente”.

Sobre aquello, los requirentes plantean que en el CDE “existen abogadas(os) con destacadas carreras que se han prolongado por varias décadas de entrega y dedicación a la defensa de los intereses del Estado, excelentes litigantes, con sólida formación académica e incluso, algunos, con una dilatada trayectoria en el ámbito de la docencia. En suma, profesionales que la institución necesita y la defensa del interés público requiere con urgencia”.

“Estimamos que se debe privilegiar a los funcionarios del Consejo por sobre personas ajenas a la institución, lo que -por cierto- guarda adecuada armonía con el espíritu de las normas del Estatuto Administrativo y los énfasis que su gobierno ha manifestado”, agregan en la asociación de funcionarios quienes concluyen su carta al Mandatario reiterando su aspiración “a que el próximo nombramiento que debe realizar, recaiga precisamente en uno de los tantos y destacados abogados(as) del servicio”.