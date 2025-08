“Acá fallamos”: ministra Williams afirma que tragedia en El Teniente obliga a reflexionar sobre seguridad minera en el país

Un saldo de seis mineros fallecidos, fue lo que dejó el derrumbe a 1.200 metros de profundidad en la minera División El Teniente, en la Región de O’Higgins. De acuerdo a los primeros antecedentes, la tragedia se habría originado a raíz de un sismo de magnitud 4,2 que se produjo la tarde del pasado jueves.

De momento hay tres investigaciones paralelas para esclarecer lo ocurrido, una la está llevando adelante el Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin), otra la Dirección del Trabajo y la última la Fiscalía. Además, Codelco anunció una auditoría internacional.

En ese contexto, la ministra de Minería, Aurora Williams, en diálogo con Radio Cooperativa, reflexionó sobre la tragedia e hizo un mea culpa.

“ Yo creo que este accidente, la magnitud que tuvo, las consecuencias que tiene, nos obligan necesariamente a una reflexión en materia de seguridad. Acá fallamos ”, sostuvo la secretaria de Estado.

Williams destacó que lo ocurrido está siendo investigado, asegurando que “terminar con un accidente con seis personas fallecidas, era algo que no ocurría desde hace varias décadas en la industria minera”.

“Ahora, si estamos frente a una situación de un accidente de esta envergadura, con seis personas fallecidas, es claro de que algo falló”, aseveró.

La ministra reconoció que “ hay algo que no funcionó adecuadamente, y es el proceso de investigación el que va a determinar cuáles fueron los gatillantes de esta situación que estamos viviendo, que es una situación lamentable, que no es lo esperado. Pero aquí existen protocolos, y tenemos que analizar qué fue lo que no se dio adecuadamente, y qué implicó este accidente de esta magnitud”.

Una vez ocurrido el accidente, Sernageomin determinó el cierre de las faenas. Dicha instrucción sigue vigente, y de acuerdo lo anunciado por el gobierno, no existe un plazo determinado para reanudar los trabajos en la mina.

Al respecto, la ministra explicó que “hay un rango que está funcionando, que representa aproximadamente el 10% de la producción. Respecto del otro 90%, lo que aquí ocurre es que se van presentando distintos antecedentes que permitan una evaluación para determinar si están dadas las condiciones de apertura”.

“El Teniente tiene un solo nombre, pero tiene varias operaciones dentro del cerro, y por ende, acá se comenzará a evaluar y a determinar si están las condiciones para operar”, sostuvo.

La ministra indicó que “el sitio afectado es un sitio que está en el lado norte de El Teniente, por lo tanto, ese sitio naturalmente tiene un colapso importante, e iremos revisando en la medida que se va entregando la información”.

“Entonces, esto no tiene un plazo determinado, no está determinado por una norma legal, esto depende del intercambio de información técnica que se va entregando entre el titular y el Sernageomin”, sostuvo.