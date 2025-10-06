Académicos, investigadores y casos fraudulentos: los médicos “grandes emisores” de licencias identificados por la Suseso

Fue el pasado 19 de junio que el Consejo para la Transparencia ordenó a la Superintendencia de Seguridad Social (Suseso) entregar por primera vez los nombres de los médicos considerados “grandes emisores” de licencias médicas, es decir, aquellos que durante un solo año hayan emitido 1.600 licencias o más.

La Tercera solicitó por Ley de Transparencia la información acogida por el amparo interpuesto por el ciudadano Eduardo Naiman Vargas, con el total de los médicos que emitieron dicho número de licencias, desglosado en los años 2024, 2023 y 2022.

En el listado se encuentran varios profesionales que estuvieron involucrados en el caso del fraude de licencias médicas falsas del 2022 que tuvo a médicos extranjeros expulsados del país, aunque en la lista también hay funcionarios que, por la naturaleza de su especialización, resulta normal que emitan muchos de estos reposos.

Cabe destacar que el término “gran emisor” ha sido ocupado por el Consejo para la Transparencia y el Informe Anual de Emisores de Licencias Médicas Electrónicas de Suseso, que determinó además que dicho grupo es bajo, sobre todo considerando el total de médicos que ejercen en el país: son só lo 309 los que emitieron más de 1.600 licencias en 2024, quienes representan al 0,6% del total de profesionales de la salud. Esto equivale a 116 menos que el 2023 (425).

Los nombres del listado

Dentro del listado figuran como “grandes emisores” varios de los funcionarios involucrados en el fraude de licencias falsas. Entre ellos, médicos extranjeros, como José Joaquín Gnecco Cervantes, Karen Mejía Cantillo, Jorge González Guerrero, Leopoldo Astorre Pecori, Fabián Velásquez Lugo, Eduardo Rojas Guerra y Cristián Ledesma Vargas.

Como gran emisor también figura el médico colombiano Farid Torres Buelvas, quien se hizo conocido en 2022 por ser indagado por la emisión de licencias. En esa oportunidad quedó con arresto domiciliario y se le bloqueó la emisión de reposos. En 2023 cumplió esa medida cautelar, pero según detalló Informe Especial de TVN, después de 2024 la policía le perdió el rastro y se le consideró prófugo.

Otro caso llamativo es el médico Gustavo Zúñiga, quien figuró en 2011 por atropellar en estado de ebriedad y dar muerte a una mujer y luego darse a la fuga, según consignó la radio Bio-Bio.

También está el médico Sebastián Placencia, de la Región del Ñuble, quien criticó la fiscalización de las licencias. “Desde 2022 los médicos de la región hemos sido investigados de manera constante. Se nos ha pedido justificar nuestras licencias en plazos imposibles, como entregar 50 informes en solo siete días. Todo esto, bajo la justificación de evitar abusos en la emisión de licencias médicas. Sin embargo, parece que siempre se focalizan en los mismos médicos, aquellos que atendemos una gran cantidad de pacientes”, sostuvo, argumentando que por la naturaleza de su atención es habitual que emita muchos permisos.

Foto - Mario Téllez / La Tercera MARIO TELLEZ

Otros profesionales

En la lista de grandes emisores también figuran nombres relevantes para la medicina a nivel nacional. Entre ellos está el psiquiatra Antonio Vukusich Valdivieso, como gran emisor en 2022. Él es hijo de Antonio Vukusich Covacic, quien fuera director de la Clínica Dávila y rector de Medicina en la U. de los Andes. En 2023 y 2024, Vukusich Valdivieso no figura como gran emisor.

Otro conocido es Juan Vukusich, hermano de Antonio, excore y reconocido psiquiatra en la Región de Magallanes, quien figura como gran emisor en 2022 y el 2023. En esa profesión en particular, dicen en el mundo sanitario, suele ser más probable emitir gran cantidad de licencias. El también psiquiatra Germán Zanghellini, quien fuera presidente del centro de estudiantes de la Universidad de Chile, figura en el listado de grandes emisores.

En la lista, además, aparece el reconocido neurólogo investigador del alzhéimer que trabajaba en Estados Unidos en la Universidad de Texas, Rodrigo Kuljis. “Hay una abuso de poder de parte del Estado. Hay miles de médicos asediados acerca de esto. Y la mayoría no están emitiendo licencias falsas”, dice, aludiendo malos usos informáticos y “fantasías” de “cierto número que es aceptable y que más allá de ese número, huele a pescado”.

En ese sentido, alude que hay médicos que “por la naturaleza de su ejercicio no emiten licencias, y hay otros en que la probabilidad es muy alta, como los traumatólogos y los médico de urgencia”.

Otro nombre es el del médico ruso Andrey Anatolievich Rolik, gran emisor en 2022 y 2023, y también el académico de la Pontificia Universidad Católica, Diego García-Huidobro, quien ha sido premiado por el Institute of Health. Este último explica que fue registrado como gran emisor solamente en 2022, donde debido a la pandemia y al mayor alza de pacientes tuvo que emitir más licencias.

Además está el doctor Eduardo Bronstein, quien se hizo conocido luego de que en un matinal criticara a su colega, el doctor Sebastián Ugarte, porque “está casi todos los días en la televisión”.

También como grandes emisores en 2024 figuran los traumatólogos Carlos Mora y Carlos Pinochet, el profesional de medicina interna César Vásquez, el psiquiatra Cristián Bahamondes, el traumatólogo Daniel Fuentes, el médico intensivo Ernesto Navarro, el psiquiatra Felipe Ramírez, el pediatra Guillermo Llévenes, y los cirujanos José Ignacio Aravena y José Luis Peña.

Además, el médico de urgencia Juan Carlos Alonso, los neurólogos Juan Pablo Ellorza y Juan Pablo Aguayo y el neurocirujano Pedro Bedoya, entre otros.

En regiones figura el médico interno de Valparaíso César Vásquez; el psiquiatra del Biobío Giovanni Rojas; el psiquiatra de La Araucanía Leonardo Rodríguez, y el psiquiatra de O’Higgins Mauro Espósito.