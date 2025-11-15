Accidente entre auto y bus RED en la Autopista Central deja al menos un fallecido
De acuerdo a la Autopista Central, la Ruta 5 al sur se mantiene cerrada.
Este sábado se registró un accidente de tránsito que dejó al menos una persona fallecida y tres heridos en la Autopista Central, Región Metropolitana.
La colisión fue cerca de las 1:00 horas de este sábado, a la altura del kilómetro 11 del sector Lo Espejo, en la Ruta 5 dirección sur.
El accidente fue entre un bus del Transantiago y un vehículo particular en la Autopista Central.
Hasta ahora, la Ruta 5 al sur, km 11 se mantiene cerrada.
NOTICIA EN DESARROLLO...
