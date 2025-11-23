BLACK SALE $990
    Nacional

    Acróbata chileno muere durante número de motocicletas en circo de Italia

    Christian Quezada Vásquez, de 26 años, habría perdido el control de su motocicleta dentro de una esféra de acero, , cayendo abruptamente hacia el centro de la estructura.

    Joaquín DíazPor 
    Joaquín Díaz

    Un trágico accidente ocurrido durante un espectáculo circense en Sant’Anastasia, en la provincia de Nápoles, dejó como víctima fatal al acróbata chileno Christian Quezada Vásquez, de 26 años, quien participaba en el número conocido como el “Globo de la Muerte”.

    El hecho se registró en medio de una función realizada casi a oscuras y solo iluminada por las luces LED instaladas en los trajes de los motociclistas.

    Según los primeros antecedentes, tres acróbatas ejecutaban maniobras al interior de la esfera de acero cuando Quezada habría perdido el control de su motocicleta, cayendo abruptamente hacia el centro de la estructura.

    Pese a que sus compañeros —un mexicano de 43 años y un colombiano de 26— intentaron reducir la velocidad para esquivarlo, la inercia y el reducido espacio terminaron provocando una violenta colisión, que significó la muerte del chileno.

    En tanto, el acróbata mexicano fue trasladado en estado crítico al Ospedale del Mare, mientras que el tercer integrante resultó consciente y fuera de riesgo vital.

    Las autoridades italianas mantienen abierta la investigación para esclarecer las causas exactas del accidente. La identificación de los involucrados se confirmó horas más tarde debido a que sus familias residen fuera de Italia.

