Ad portas de decisión sobre presidencia de la Suprema: Gloria Ana Chevesich recibe espaldarazo durante homenaje a juezas

El Poder Judicial realizó este viernes una ceremonia de reconocimiento a la trayectoria de mujeres en las altas cortes del país.

La ministra de la Corte Suprema Gloria Ana Chevesich fue una de las oradoras.

Su discurso fue para homenajear a la expresidenta de la Primera Sala de la Corte Suprema Rosa María Maggi Ducommun, que dejó el Poder Judicial al cumplir, el 14 de septiembre 2021, el límite de edad legal para permanecer en el cargo.

“Como mujer en un cargo de gran responsabilidad, demostraste que el talento y la capacidad de liderar no tienen género. Pavimentando el camino para que muchas otras mujeres nos atrevamos a soñar y sigamos aspirando a transformar la justicia desde adentro, con principios inquebrantables”, expresó Chevesich sobre Rosa María Maggi.

Maggi, que juró como ministra del máximo tribunal en junio de 2009, agradeció a Chevesich e hizo un comentario a propósito de la opción que la jueza tiene de convertirse en la primera presidenta titular de la Corte Suprema en su historia de dos siglos.

El lunes 15 de diciembre está fijado el Pleno para votar por el sucesor de Ricardo Blanco. Si la tradición de elegir al ministro más antiguo se respeta, Chevesich encabezará el Poder Judicial por los próximos dos años.

“Han sido demasiado los halagos y el orgullo que me llena, con motivo de esta ceremonia, estas palabras que ha dicho nuestra futura presidenta de la Corte Suprema, espero", comentó la exmagistrada.

Maggi hizo ver que con la evolución que ha tenido la sociedad chilena en general, para las nuevas generaciones podría “parecer exagerado este avance” de las mujeres en las estructuras del Poder Judicial.

“Bueno, la verdad es que años atrás, yo llegué a la Corte Suprema en el año 2009, y habíamos cuatro o cinco mujeres y nada más. Entonces, era muy difícil abrirse camino”, aseguró.