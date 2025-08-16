Adolescente queda privado de libertad por homicidio frustrado afuera de colegio en Alto Hospicio

Un adolescente de 15 años fue formalizado este miércoles por el delito de homicidio calificado frustrado tras intentar disparar a un estudiante afuera del Colegio Marista de Alto Hospicio, Región de Tarapacá, luego de una pelea previa.

Según explicó el fiscal Julio Sánchez, el imputado, acompañado de otro detenido mayor de edad, quien portaba un arma de fuego, “acudieron en un vehículo hasta la intersección de avenida Las Parcelas con avenida Ricardo Lagos, lugar donde estaba la víctima junto a otros jóvenes”.

Previamente, el adolescente habría tenido un enfrentamiento a golpes con la víctima, de 19 años, indicándole “al retirarse que le iba a disparar”.

En ese sentido, tras arribar al lugar, el imputado señaló a la víctima, momento en que el adulto colocó el revólver sobre su cabeza e intentó golpearlo antes de dispararle al abdomen, causándole una lesión que pudo haber sido fatal.

El adolescente fue formalizado como autor del delito de homicidio calificado con premeditación y se solicitó su internación provisoria, considerando la gravedad de los hechos

El tribunal acogió la solicitud de la Fiscalía y decretó la internación provisoria del adolescente, fijando un plazo de investigación de 60 días.