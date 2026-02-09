Activan protocolo de seguridad en Aeropuerto de Santiago tras alerta por supuesta presencia de explosivos en avión

La Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) informó la tarde de este lunes el inicio de un procedimiento de seguridad en el Aeropuerto Arturo Merino Benítez, en la comuna de Pudahuel, tras un aviso de supuesta presencia de explosivos en una aeronave que se encontraba en el principal terminal aéreo del país.

De acuerdo con la información preliminar entregada por la autoridad aeronáutica, el protocolo se activó de forma inmediata y se está a la espera de la llegada del Grupo de Operaciones Policiales Especiales (GOPE) de Carabineros, unidad especializada en este tipo de emergencias, para realizar las revisiones correspondientes y descartar o confirmar la amenaza.

En paralelo, desde la plataforma TransporteInforma, del Ministerio de Transportes, se realizó un llamado preventivo a los pasajeros que mantienen vuelos programados desde o hacia el aeropuerto, solicitándoles llegar con mayor anticipación de lo habitual al terminal aéreo, debido a las posibles demoras y desvíos operacionales que podría generar el desarrollo del procedimiento policial.

Si bien hasta el momento no se ha informado de evacuaciones masivas ni de la suspensión total de las operaciones, las autoridades señalaron que las medidas buscan resguardar la seguridad de pasajeros, tripulaciones y personal aeroportuario, mientras se evalúa la situación.

La DGAC indicó que cualquier novedad será informada oportunamente, una vez que el GOPE concluya las diligencias en la aeronave involucrada y se determine el impacto final del procedimiento en el funcionamiento del aeropuerto.