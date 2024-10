Agreden y roban vehículo a humorista “Willy Sabor” en Peñaflor

El locutor radial y humorista “Willy Sabor” -cuyo nombre real es Guillermo González- fue víctima de un robo con violencia, mientras estaba a bordo de su vehículo, en Peñaflor, Región Metropolitana.

De acuerdo con información preliminar proporcionada por Carabineros, previo al robo el comediante se dirigía a su domicilio.

Sin embargo, cuando transitaba en la intersección de la caletera Autopista El Sol con calle Manuel Castillo, en Peñaflor, fue interceptado por dos camiones que bloquearon su desplazamiento.

De ambos vehículos, descendieron cinco sujetos con sus rostros cubiertos. Con posterioridad, los asaltantes intimidaron al locutor radial para obligarlo a salir de su vehículo particular y luego lo agredieron con golpes de pies y puños.

Los asaltantes lograron huir con el vehículo y la víctima fue trasladada al Hospital de Talagante para constatar lesiones.

De momento, Carabineros está a cargo de las primeras diligencias.

Willy Sabor relata el ataque

La tarde del jueves, el humorista “Willy Sabor” se refirió a lo ocurrido, relatando que sufrió el ataque cuando iba rumbo a su casa en Talagante.

“Venía contento, con muchas ganas de llegar a la casa a descansar, a tomarme un tecito, yo vivo en Talagante y tomé la decisión de venirme por la Autopista del Sol. En la salida de Malloco me llamó mi señora y empezamos a conversar. Viene un camión, frena (adelante de su auto) y se bajan dos tipos. Pongo marcha atrás y tenía otro camión atrás. Tormenta perfecta”, indicó en diálogo con T13.

Siguiendo esa línea, comentó que “lo que más me sorprendió es el nivel de violencia, yo quedé sorprendido. Está bien, te van a robar el auto, tus cosas, tu billetera, celular, la ropa, y uno espera que roben nomas, pero llega un momento tan vulnerable, que lo único que esperas es que te peguen un balazo, te sientes lo peor, lo más bajo, totalmente perdido en un lugar donde puede pasar cualquier cosa”.

“Partieron pegándole al auto con un martillo combo, (pensaba) ‘para que lo pegaron al auto si tenían que llevárselo po’, de repente uno (de los delincuentes) se da la vuelta, abre la puerta y me quería pegar un martillazo en la cabeza. Me empezó a pegar varios combos en el hombro, estoy medicado para que no me duela tanto. Quedé impactado, estoy shockeado, como si viniera saliendo de una operación”, añadió.

“Los tipos me dejaron botado, aparecieron dos personas que me dijeron ‘lo vimos todo, te queremos ayudar’, me subí a su auto, nos cruzamos con carabineros, me subí a la patrulla, y ahí empezó todo el tramite de hacer la denuncia y constatar lesiones”, agregó el humorista.