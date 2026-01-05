Aguardar lo que dicte Machado y una incipiente idea de volver a casa: venezolanos en Chile proyectan futuro sin Maduro

La captura del líder del régimen de Venezuela, Nicolás Maduro, por parte del gobierno de Estados Unidos encabezado por Donald Trump, no ha dejado a nadie indiferente. Los venezolanos que habitan en Chile tampoco han quedado al margen y a casi 48 horas de consumada la acción militar norteamericana -y aun cuando pareciera ser pronto-, ya comienza a proyectarse inicipientemente lo que podría venir a futuro.

Y es que tras las masivas celebraciones vividas en distintos puntos del país durante la tarde del sábado -Parque Almagro en Santiago, Plaza de Armas en Curicó, Parque Bicentenario en Concepción o Plaza Los Héroes en Rancagua, por ejemplo-, ahora la expectativa de no pocos es regresar a Venezuela, ya sea de forma definitiva o de visita. El hecho es algo no menor para Chile, considerando que según el Censo de 2024 los venezolanos son la comunidad extranjera más numerosa en el país, la que sólo ha crecido en paralelo al régimen de Maduro, desatando una crisis migratoria sin precedentes. Hoy son 669.408 los venezolanos en Chile, casi el triple que los peruanos (233.432), que les siguen en cantidad.

Alexander Maita, vocero de Vente Venezuela en Chile, movimiento liderado por María Corina Machado, la gran opositora de Maduro, se aventuró en Radio Infinita con que de todos los venezolanos en el país “un 30% tiene deseos de irse” y otro 40% se va a ir paulatinamente. En ese último grupo, explicó, están los que tienen un trabajo estable, papeles al día y pueden vivir más cómodos. “Y el otro 30% se va a quedar en Chile (...) tienen negocios, están casados con chilenos”, sumó.

Pero ¿qué tan real es esa proyección?

Neida Colmenares, politóloga venezolana y actual académica del Departamento de Gestión y Políticas Públicas de la USACh, contextualiza que uno de los ejes centrales del programa de la oposición que lideran Edmundo González y Machado, y que a su juicio ha sido clave en la narrativa y conexión con los venezolanos de la diáspora, “es generar todas las acciones y mecanismos que permitan un retorno seguro, un retorno ordenado de muchos venezolanos al país, y en el marco de un proceso de reconstrucción nacional”.

En tal sentido, cree que si la transición hacia la oposición a Maduro se consolida en un mediano plazo “a mí no me cabe duda de que parte importante de la comunidad venezolana, de la diáspora, estaría disponible para evaluar un retorno al país”. Eso sí, no cree que eso sea inmediato ni en los próximos meses; “eso es un proceso de mediano plazo”.

Para Mariannys Narváez, periodista venezolana residente en Chile desde hace siete años, volver a casa es una ilusión “desde la emocionalidad y lo he podido palpar en el sentir de la gente que he sondeado. En lo personal, perdí a mi madre y no pude despedirla. Por eso este momento político no sana el dolor de una hija, pero me abre la esperanza de un día volver y escribir un futuro allá”. Y suma: “Sé que el regreso a Venezuela es una decisión personal, depende de las necesidades y situaciones de cada uno. Desde mi perspectiva es un poco apresurado pensar en un retorno a un país sobre el que aún existen dudas en lo político y la calidad de vida es una incógnita, más aún cuando tienes hijos y la balanza se inclina hacia su bienestar”.

Pero hay quienes, al menos el mismo sábado y mientras festejaban en las calles santiaguinas la captura de Maduro, no parecían tener dudas. Por ejemplo, un venezolano que se identificó como exmilitar dijo a Chilevisión que “gracias a Dios por fin se da la libertad de Venezuela y nos vamos de Chile, muy agradecidos con Chile nos trataron muy bien, otros no, pero ahí vamos”.

Del mismo modo, una mujer que vive hace casi una década en el país le dijo a 24H que “hay una luz al final del túnel después de 26 años de dictadura, feliz de volver, ese el sueño que tenemos muchos venezolanos: volver”.

Lo que diga Machado

Pero incluso el proyectar qué hacer -o decir- parece no estar definido a tan poco de lo acaecido en Caracas. Algunas organizaciones contactadas por este medio dicen no querer entregar ningún pronunciamiento hasta que haya uno oficial por parte de Machado, al que se plegarán estrictamente. Eso, aseguran, no debería tardar demasiado.

"Debemos esperar a que se calmen las cosas para comenzar a ver qué acciones vamos a tomar acá en Chile", dijo el mismo Maita en 24H, quien sumó que los venezolanos tienen que estar “atentos al llamado de la líder (Machado) de este proceso, que es la que va a dictar las pautas de lo que viene en los días siguientes”.

Desde la USACh, Colmenares concuerda en que todo es muy pronto y recalca que hasta aquí no se conoce un comunicado más específico de la oposición venezolana liderada por González y Machado. “Ese es un pronunciamiento que quizás no va a ser tan inmediato, pero que es fundamental para saber cuáles son las orientaciones del liderazgo político legítimo y reconocido en Venezuela. Es un hecho necesario de esperar y conocer”.

Sea lo que sea que termine dictando la reciente ganadora del Nobel de la Paz y con miras al retorno a casa, desde ya algunos de los representantes de la comunidad venezolana en Chile detallan que han trabajado en función “de una propuesta robusta, real, que nos garantice el flujo migratorio con dignidad a nuestro país. Nosotros esperamos todo el apoyo del gobierno de Chile , de este que está presente ahora y del que viene, para que nos ayuden a devolver a todos los venezolanos con dignidad a nuestro país”, proyectó el propio Maite en Radio Infinita.

En tal sentido, Colmenares cree que con el correr de las horas lo que se puede visualizar, a partir del ascenso de Delcy Rodríguez como una suerte de líder interina de Venezuela tras la captura de Maduro y sus “declaraciones ambiguas”, y luego de que Donald Trump señalara que ella está en contacto con Marco Rubio (secretario de Estado de EE.UU.) y está en disponibilidad de colaboración, “observamos por lo menos un tono distinto al confrontacional y no hubo un llamado del chavismo a salir a la calle, que es lo que señalaron durante meses mientras Estados Unidos tuvo despliegue militar, que decían que en caso de algún ataque iban a desplegar a las fuerzas armadas y combatir este hecho, y eso no ha ocurrido”.

La periodista Narváez asevera que los venezolanos miran “con mucha expectativa y cautela” este momento, donde paralelamente al proceso judicial que ahora enfrentará Maduro, en Venezuela “debe avanzar un proceso de transición que pasa por desmontar una estructura de poder. Debemos ser pacientes y entender que de la noche a la mañana no vamos a ver una solución a esta coyuntura política. Hay dudas y muchas preguntas sobre situaciones que desde la emocionalidad no podemos entender”.

En tal sentido, cree que la permanencia de Estados Unidos en Venezuela va más allá de un debate geopolítico: “Nuestro país lleva años atrapado en una crisis política, económica y social, un escenario donde la comunidad internacional pareciera ser necesaria. Desde lo político, la permanencia activa de EE.UU. es presión y contrapeso frente a un poder que durante años actuó sin límites. Como ciudadana estoy clara en que ningún país puede ni debe decidir el destino de los venezolanos. La ayuda externa es válida cuando acompaña, cuando respalda la democracia y los derechos humanos, pero no reemplaza la voz del pueblo”.

Y se extiende: “Mi país no necesita tutelajes, necesita aliados que nos acompañen a garantizar procesos legítimos y sostenibles para restablecer la democracia. La reconstrucción solo puede nacer desde adentro, con apoyo externo que acompañe, no que imponga”.