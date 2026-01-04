SUSCRÍBETE POR $1100
    Mundo

    Lo que hay que saber de Delcy Rodríguez, la abogada que lidera Venezuela tras la captura de Maduro

    Tras la captura de Nicolás Maduro y su esposa, Delcy Rodríguez se convierte en la figura de mayor relevancia política en Venezuela. Abogada, diplomática y vicepresidenta ejecutiva, ha asumido la defensa del gobierno y del país frente a la intervención de Estados Unidos, reafirmando la soberanía nacional y liderando las primeras declaraciones tras el operativo.

    Por 
    Sebastián Escobar F.
    Lo que hay que saber de Delcy Rodríguez, la abogada que lidera Venezuela tras la captura de Maduro Facebook @delcyrodriguezv

    Delcy Rodríguez, abogada y diplomática venezolana, se convirtió este sábado en la figura de mayor relevancia política del país tras la captura de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, durante un operativo militar de Estados Unidos. Ambos fueron trasladados a Nueva York para enfrentar cargos por narcotráfico y terrorismo, dejando a Rodríguez en la primera línea de sucesión y con la responsabilidad de liderar la defensa del gobierno frente a la intervención extranjera.

    Durante el operativo, Rodríguez se encontraba, según varios medios, en Rusia. Sin embargo, la agencia estatal rusa TASS indicó que el Ministerio de Relaciones Exteriores negó que estuviera en el país y aseguró que el canciller Serguéi Lavrov se comunicó con ella por teléfono para expresar solidaridad con el pueblo venezolano ante la acción estadounidense.

    En cadena nacional de radio y televisión, Rodríguez calificó el operativo como una “barbarie que violenta todo mecanismo del sistema de derechos humanos internacional y configura delitos de lesa humanidad”. Calificó la detención de Maduro y Flores como un “secuestro ilegal e ilegítimo” y advirtió: “Lo que le hicieron a Venezuela se lo pueden hacer a cualquiera”.

    Lo que hay que saber de Delcy Rodríguez, la abogada que lidera Venezuela tras la captura de Maduro Europa Press 2018

    Subrayó además que “solo hay un presidente, que se llama Nicolás Maduro Moros” y llamó a la unidad nacional: “Salgamos en esta etapa maravillosa de defensa de nuestra soberanía, de nuestra independencia nacional, unidos, salgamos como un solo cuerpo, a defender a nuestra amada Venezuela”.

    Rodríguez reiteró la disposición del país a mantener relaciones internacionales, siempre “en el marco de la legalidad internacional y de las leyes de la República Bolivariana”, y enfatizó la defensa de los recursos naturales: “Estamos listos para defender nuestros recursos naturales, que deben ser para el desarrollo nacional” y que “el pueblo tiene alta conciencia de lo que significan sus hidrocarburos”.

    Sus declaraciones se produjeron tras los comentarios de Donald Trump y del secretario de Estado, Marco Rubio, quienes señalaron que Rodríguez “fue juramentada como vicepresidente y tuvo una larga conversación con Marco, diciendo que haría lo que ustedes necesiten. Creo que ella tuvo mucha gracia en esto, pero no tiene opción”.

    Lo que hay que saber de Delcy Rodríguez, la abogada que lidera Venezuela tras la captura de Maduro Evan Vucci

    Frente a ello, la nueva líder del chavismo respondió que Venezuela es “un pueblo que no se entrega, no se rinde y jamás va a ser colonia de nadie, ni de antiguos imperios, ni nuevos ni en decadencia”, y llamó “a la defensa de la vida”, asegurando que “los extremistas que han promovido esta agresión armada a nuestro país, la historia y la justicia se los hará pagar”.

    Hija de un guerrillero y activa colaboradora del chavismo

    Rodríguez proviene de una familia con fuerte trayectoria política. Es hermana de Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, e hija de Jorge Antonio Rodríguez, guerrillero y fundador del partido marxista Liga Socialista, quien falleció en 1976 cuando Delcy tenía siete años.

    Su carrera profesional comenzó como profesora universitaria y abogada, con especialización en derecho laboral en París, y su trayectoria política se inició en la administración de Hugo Chávez, ocupando cargos como Coordinadora General de la Vicepresidencia y directora de Asuntos Internacionales del Ministerio de Energía y Minas.

    Lo que hay que saber de Delcy Rodríguez, la abogada que lidera Venezuela tras la captura de Maduro

    Con la llegada de Maduro al poder, asumió cargos de relevancia: ministra de Comunicación e Información, canciller y presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente, antes de convertirse en vicepresidenta y ministra de Economía, Finanzas y Comercio Exterior en 2018.

    Durante su etapa como canciller protagonizó un episodio internacional al intentar ingresar en 2016 a una reunión del Mercosur en Argentina tras la suspensión de Venezuela del bloque; finalmente logró entrar, aunque sus pares ya habían cambiado el lugar del encuentro.

    Desde 2018, ha sido considerada la mujer más poderosa de Venezuela, un rol que hoy reafirma tras la captura de Maduro y frente a la mirada de Estados Unidos y la comunidad internacional.

    Lo que hay que saber de Delcy Rodríguez, la abogada que lidera Venezuela tras la captura de Maduro
