Alcalde de La Florida firma decreto y asegura que campamento Dignidad será erradicado “de aquí al mes de marzo”

El alcalde de La Florida, Daniel Reyes, firmó este jueves el decreto municipal que da inicio al proceso de desalojo de los dos tercios restantes del Campamento Dignidad y aseguró que el objetivo trazado es erradicarlo “de aquí al mes de marzo”.

Este acto administrativo permite notificar oficialmente a las familias que aún permanecen en el lugar, y posteriormente su publicación en el Diario Oficial. Luego, se avanzará en la segunda fase del desalojo en coordinación con la Delegación Presidencial.

“Una vez concluida esa etapa, que esperamos que tome del orden de 60 días, esperamos materializar este decreto. Por eso les queremos informar a todas las personas, de aquí al mes de marzo, es el objetivo que nos hemos trazado en conjunto con la Delegación Presidencial. Esperamos tener erradicado el 100% del Campamento de Dignidad, resguardando, por cierto, los protocolos, los procedimientos y generando este trabajo coordinado entre distintos organismos del Estado”, explicó el jefe comunal.

Las entidades con las que se coordina son la Seremi de Vivienda, el Serviu Metropolitano y las áreas sociales del municipio, para realizar de manera coordinada el trabajo con las personas que deben dejar el campamento y que pueden acceder a una solución, ya sea de modalidad transitoria o definitiva.

“Hoy en la Florida existen 106 comités de allegados en el total de la comuna. Por tanto, tampoco resulta justo respecto de ese grupo de personas que un grupo, a partir de un hecho de fuerza, pretenda saltarse la fila. Por tanto, acá tenemos que equilibrar, ciertamente, la necesidad de una solución habitacional respecto a aquellas personas que cumplen con los requisitos establecidos en las políticas habitacionales del Estado”, indicó el alcalde Reyes.

Asimismo, desde la Municipalidad de La Florida informaron que han demolido 194 viviendas, 16.192 metros cuadrados, y han intervenido 23.459 m2. Además, han hecho el retiro de 3.100 toneladas de escombros y 118 atenciones veterinarias.