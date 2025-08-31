SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Nacional

Alcalde Iglesias lamenta homicidio en Independencia y señala que el local había sido clausurado “al menos tres veces”

La mañana de este domingo se conoció el asesinato de un ciudadano peruano en las cercanías de un local clandestino. La víctima recibió al menos dos impactos de bala.

Joaquín BarrientosPor 
Joaquín Barrientos
25 Febrero 2025 Entrevista a Agustin Iglesias, Alcalde de Independencia, Desde la redaccion. Foto: Andres Perez Andres Perez

Tras conocerse la mañana de este domingo el homicidio de un ciudadano peruano al interior de un local clandestino, el alcalde de Independencia, Agustín Iglesias, lamentó el hecho y señaló que el lugar donde ocurrió el hecho había sido clausurado por el municipio “al menos tres veces”.

“Este lugar ha sido intervenido por el municipio al menos tres veces. Se encontraba clausurado, pero pese a eso, volvió a operar de manera ilegal. Es evidente que estamos ante una problemática persistente, con lugares que se reabren y representan un riesgo para la seguridad de nuestros vecinos”, señaló el jefe comunal.

Iglesias también detalló que este homicidio corta con una tendencia positiva en la comuna de tres meses sin crímenes de este tipo en la comuna, en la que señala han logrado reducir los homicidios en un 69% respecto al 2024.

Fiscalía ECOH RM

“Las cifras muestran que nuestras estrategias de seguridad funcionan, pero también nos recuerdan que la lucha contra la violencia es permanente y requiere seguir fortaleciendo la acción de Carabineros, la PDI y nuestra seguridad municipal”, detalló.

Por otro lado, el alcalde realizó un llamado para acelerar la discusión en el parlamento de la Ley de Seguridad Municipal.

“Como municipio hemos hecho lo que está en nuestras manos: clausurar el local, realizar fiscalizaciones, denunciar. Pero este es un problema estructural. Necesitamos que el Congreso avance en la Ley de Seguridad Municipal, que nos otorgue más herramientas para enfrentar estos desafíos”, enfatizó.

Homicidio en local clandestino

Según ha informado la Fiscalía y la Policía de Investigaciones (PDI), la víctima fatal se trataría de un ciudadano peruano de 25 años que habría recibido al menos dos impactos de bala y que habría ingresado fallecida al Hospital San José.

Las primeras hipótesis del caso apuntarían a una riña entre la víctima y los asistentes o el organizador de la fiesta clandestina. Por el momento, la policía estaría investigando la situación.

En el lugar de los hechos la policía habría capturado a algunas personas, la gran mayoría de nacionalidad extranjera, que habrían buscado salir del local. Según informó la PDI, estarían en calidad de testigos de los hechos.

Ellos se encuentran en calidad de testigo principalmente. Están siendo empadronados y se está realizando un trabajo en conjunto con la policía de migraciones para poder determinar la situación migratoria de cada uno de ellos”, detalló el subprefecto Juan Zúñiga, de la Brigada de Homicidios (BH) Centro Norte.

Lee también:

Más sobre:IndependenciaAgustín IglesiasHomicidio

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Homicidio en Antofagasta: joven fue atacado con un arma de fuego por desconocidos

Diputados valoran inversión de $73 mil millones para reducir listas de espera y llaman a colaboración con el sector privado

Codelco informa que sismo de hoy en División El Teniente no afectó a los trabajadores

Cumbre OCS: Vladimir Putin se reúne con Xi Jinping y revela detalles de encuentro con Donald Trump

Amplían hasta el miércoles la detención del imputado por femicidio en Talca

Fontaine defiende propuesta de “Chao préstamo al Estado” de Kast: “Es una mejora de la reforma, no es un cambio”

Lo más leído

1.
Temblor hoy, domingo 31 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, domingo 31 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

2.
Realizaban reuniones en un búnker subterráneo: PDI desarticula clan familiar vinculado a diversos delitos en la RM

Realizaban reuniones en un búnker subterráneo: PDI desarticula clan familiar vinculado a diversos delitos en la RM

3.
Temblor hoy, sábado 30 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, sábado 30 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

4.
A qué hora y dónde ver el Superclásico de Colo Colo vs. Universidad de Chile por TV y streaming

A qué hora y dónde ver el Superclásico de Colo Colo vs. Universidad de Chile por TV y streaming

5.
“No me importa lo que digan de mi cuerpo”: la experiencia de Serena Williams con la inyección para bajar de peso

“No me importa lo que digan de mi cuerpo”: la experiencia de Serena Williams con la inyección para bajar de peso

Portada del dia

Contenido exclusivo y análisis: suscríbete al periodismo que te ayuda a tomar mejores decisiones

Oferta Plan Digital$990/mes por 3 meses SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Nicolás Grau: “Las convicciones que tenemos son firmes, pero somos flexibles y pragmáticos”

Nicolás Grau: “Las convicciones que tenemos son firmes, pero somos flexibles y pragmáticos”

Estas son las razones por las que podrías no estar descansando bien

Estas son las razones por las que podrías no estar descansando bien

Las claves para bajar el consumo eléctrico y ahorrar en la cuenta de la luz

Las claves para bajar el consumo eléctrico y ahorrar en la cuenta de la luz

“No me importa lo que digan de mi cuerpo”: la experiencia de Serena Williams con la inyección para bajar de peso

“No me importa lo que digan de mi cuerpo”: la experiencia de Serena Williams con la inyección para bajar de peso

Servicios

A qué hora y dónde ver a Rayo Vallecano vs. Barcelona por LaLiga en TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Rayo Vallecano vs. Barcelona por LaLiga en TV y streaming

Septiembre llega con cambio de hora: cuándo es, qué zonas están excluidas y qué hay que hacer

Septiembre llega con cambio de hora: cuándo es, qué zonas están excluidas y qué hay que hacer

A qué hora y dónde ver a Liverpool vs. Arsenal por la Premier League en TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Liverpool vs. Arsenal por la Premier League en TV y streaming

Homicidio en Antofagasta: joven fue atacado con un arma de fuego por desconocidos
Chile

Homicidio en Antofagasta: joven fue atacado con un arma de fuego por desconocidos

Diputados valoran inversión de $73 mil millones para reducir listas de espera y llaman a colaboración con el sector privado

Codelco informa que sismo de hoy en División El Teniente no afectó a los trabajadores

Fontaine defiende propuesta de “Chao préstamo al Estado” de Kast: “Es una mejora de la reforma, no es un cambio”
Negocios

Fontaine defiende propuesta de “Chao préstamo al Estado” de Kast: “Es una mejora de la reforma, no es un cambio”

Acusa que los números “no nos dan”: vocero económico de Matthei apunta a Kast por propuesta recorte de US$6.000 millones

EEUU sigue trabajando en acuerdos comerciales pese a fallo que declaró a los aranceles ilegales

La simple y divertida actividad que puede reducir el riesgo de demencia, según investigaciones
Tendencias

La simple y divertida actividad que puede reducir el riesgo de demencia, según investigaciones

Estas son las razones por las que podrías no estar descansando bien

Pequeña, liviana y poderosa: así es la nueva Canon hecha para vloggers y redes sociales

Desazón en Sevilla: Betis de Manuel Pellegrini cae ante Athletic de Bilbao y cede su invicto en LaLiga
El Deportivo

Desazón en Sevilla: Betis de Manuel Pellegrini cae ante Athletic de Bilbao y cede su invicto en LaLiga

Con un golazo de tiro libre: el Liverpool vence al Arsenal para sellar un inicio perfecto en la Premier League

En vivo: Colo Colo recibe a la U en un nuevo Superclásico en el estadio Monumental

Cómo inscribirse a la Experiencia Cósmica Inmersiva para explorar el universo a través de la realidad virtual
Finde

Cómo inscribirse a la Experiencia Cósmica Inmersiva para explorar el universo a través de la realidad virtual

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 30 y 31 de agosto

Snarky Puppy en el Teatro del Lago de Frutillar: los detalles de las entradas para el concierto

Green Day en Chile: la patineta eterna
Cultura y entretención

Green Day en Chile: la patineta eterna

He visto a todos caer: un relato de Jaime Bayly

Dominga Sotomayor y su filme basado en el libro Limpia: “Lo que no quería hacer era una crítica a los cuicos”

Cumbre OCS: Vladimir Putin se reúne con Xi Jinping y revela detalles de encuentro con Donald Trump
Mundo

Cumbre OCS: Vladimir Putin se reúne con Xi Jinping y revela detalles de encuentro con Donald Trump

Hutíes allanan oficinas de la ONU y de Unicef en Yemen: detuvieron al menos a un empleado

Flotilla con ayuda humanitaria encabezada por Greta Thunberg zarpará hoy rumbo a Gaza

Familias distintas, un mismo gesto: acoger
Paula

Familias distintas, un mismo gesto: acoger

¿Salud pública o control? La polémica ley japonesa de la cintura

Ana María Salinas, experta en parentalidad positiva: “Si no se interviene, la violencia se repite de generación en generación”