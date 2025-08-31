Alcalde Iglesias lamenta homicidio en Independencia y señala que el local había sido clausurado “al menos tres veces”

Tras conocerse la mañana de este domingo el homicidio de un ciudadano peruano al interior de un local clandestino, el alcalde de Independencia, Agustín Iglesias, lamentó el hecho y señaló que el lugar donde ocurrió el hecho había sido clausurado por el municipio “al menos tres veces”.

“Este lugar ha sido intervenido por el municipio al menos tres veces. Se encontraba clausurado, pero pese a eso, volvió a operar de manera ilegal. Es evidente que estamos ante una problemática persistente, con lugares que se reabren y representan un riesgo para la seguridad de nuestros vecinos”, señaló el jefe comunal.

Iglesias también detalló que este homicidio corta con una tendencia positiva en la comuna de tres meses sin crímenes de este tipo en la comuna, en la que señala han logrado reducir los homicidios en un 69% respecto al 2024.

Fiscalía ECOH RM

“Las cifras muestran que nuestras estrategias de seguridad funcionan, pero también nos recuerdan que la lucha contra la violencia es permanente y requiere seguir fortaleciendo la acción de Carabineros, la PDI y nuestra seguridad municipal”, detalló.

Por otro lado, el alcalde realizó un llamado para acelerar la discusión en el parlamento de la Ley de Seguridad Municipal.

“Como municipio hemos hecho lo que está en nuestras manos: clausurar el local, realizar fiscalizaciones, denunciar. Pero este es un problema estructural. Necesitamos que el Congreso avance en la Ley de Seguridad Municipal, que nos otorgue más herramientas para enfrentar estos desafíos”, enfatizó.

Homicidio en local clandestino

Según ha informado la Fiscalía y la Policía de Investigaciones (PDI), la víctima fatal se trataría de un ciudadano peruano de 25 años que habría recibido al menos dos impactos de bala y que habría ingresado fallecida al Hospital San José.

Las primeras hipótesis del caso apuntarían a una riña entre la víctima y los asistentes o el organizador de la fiesta clandestina. Por el momento, la policía estaría investigando la situación.

En el lugar de los hechos la policía habría capturado a algunas personas, la gran mayoría de nacionalidad extranjera, que habrían buscado salir del local. Según informó la PDI, estarían en calidad de testigos de los hechos.