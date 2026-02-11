Alcaldesa de Quilpué dice que futuro ministro de Vivienda se comprometió a resolver la reconstrucción comunal para el 2027

La alcaldesa de Quilpué, Carolina Corti, abordó esta jornada la investigación realizada por la Contraloría General de la República sobre el manejo de la emergencia provocada por el megaincendio de 2024 que afectó a la comuna y que reveló una serie de irregularidades y deficiencias en la materia.

Al respecto, en entrevista con Radio Agricultura, la autoridad comunal expresó que esta situación “no solo confirma lo que nosotros advertimos desde el primer día, sino que también evidencia de forma para mi gusto muy inaceptable el cómo se enfrenta una tragedia humana”.

“Yo quiero centrar a las personas acá porque efectivamente falta a la fe pública y anula la confianza de las instituciones, porque frente a ese dolor -que los damnificados perdieron todo, incluso vidas humanas- tenemos hoy día una falta de rigurosidad que queda evidenciado en el proceso de Contraloría”, señaló.

Ante los dichos del subsecretario del Interior, Víctor Ramos, quien indicó que tiene total disposición para entregar la información que sea requerida, así como también iniciar los sumarios correspondientes, la alcaldesa sostuvo que eso “es el desde”, ya que “estar disponibles para entregar y esclarecer toda la información, eso es lo mínimo que se espera de una institución pública”.

“Nosotros tenemos que iniciar dieciséis sumarios y en lo que nos corresponde administrativamente. Todo lo que significa penalmente le corresponde a otras instituciones”, añadió.

Por otra parte, y consultada sobre si ha tenido conversaciones con el futuro ministro de Vivienda, Iván Poduje, la alcaldesa expresó que ha ido a visitar varias veces la comuna.

“Ha venido tres veces a empaparse, además que nosotros hemos tenido reuniones técnicas con él, que en el fondo le informamos. Él ya sabe más menos la situación que hoy día vive Quilpué”, indicó.

En esta línea, indicó que el futuro ministro se comprometió a que “entre 15 y 18 meses tuviéramos definitivamente resuelto todas las temáticas de reconstrucción”.

Es decir, a mediados del 2027.

En esto, indicó que tenía “todas las esperanzas” en que la futura administración cumpla las metas y plazos que se han propuesto, “porque me ha tocado lidiar con mucho, pero soy la voz de los vecinos”.

“Nosotros ya iniciamos los sumarios que correspondía iniciar en este proceso. Pero es un camino distinto el nuestro. Es con mucha conversación, con mucho diálogo”, añadió.