SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Alejandro Ferreiro: “La corrupción no va a desaparecer, por eso necesitamos más instituciones, controles y transparencia”

    Aunque Chile mantiene un buen lugar en el Índice de Corrupción 2025, el presidente de Chile Transparente advierte un estancamiento preocupante. Los casos recientes en el Poder Judicial revelan fallas de control que, de persistir, dice que pueden erosionar la confianza en la democracia.

    Francisco CorvalánPor 
    Francisco Corvalán
    Alejandro Ferreiro, presidente de Chile Transparente.

    Chile volvió a ubicarse entre los países mejor evaluados de América Latina en el Índice de Percepción de la Corrupción 2025, pero el resultado dado a conocer este martes es menos tranquilizador de lo que sugiere el ranking. Con 63 puntos, el país mantiene su puntaje, aunque ya no lidera la región y muestra señales persistentes de estancamiento.

    Así lo advierte Alejandro Ferreiro, presidente de Chile Transparente, quien plantea que las respuestas institucionales, tales como reformas legales, ley de transparencia, prensa libre y separación de poderes, han sido relevantes, pero no suficientes para contener prácticas que siguen aflorando con fuerza.

    El exministro de Economía en Bachelet I y también expresidente del Consejo para la Transparencia, cree que el estallido de casos que han impactado al Poder Judicial expuso no solo eventuales hechos de corrupción, sino también fallas más profundas en los mecanismos de control, deliberación y rendición de cuentas. Para Ferreiro, el mayor riesgo no es un quiebre abrupto, sino un “declive sistemático” que erosione la confianza ciudadana en las instituciones democráticas. En un contexto global Chile conserva ventajas institucionales, pero enfrenta el desafío de demostrar que la ley se aplica de manera rigurosa e imparcial, incluso en los espacios del Estado llamados a encarnar la máxima probidad.

    ¿Cómo percibe la situación de Chile?

    Estamos en un cierto estancamiento, pese a los esfuerzos institucionales que se han hecho en las últimas décadas. En general, Chile ha sido capaz de responder con cambios legislativos a los problemas de corrupción que se han evidenciado. Pero pese a eso, la corrupción se muestra a veces más fuerte.

    Alejandro Ferreiro. mario tellez

    ¿Y en qué se reflejan esas situaciones?

    Por ejemplo, en los casos que afectan al Poder Judicial, nos enteramos no a través de mecanismos institucionales, de denuncias o de revelación o de investigación de estas situaciones, sino que fortuitamente a través de las múltiples hebras que surgen del destape del caso Audio, porque una persona grabó una reunión privada.

    ¿Cree que las reformas impulsadas por el Estado han logrado cambiar las prácticas o solamente reforzaron algunos controles formales?

    Yo no quiero subestimar lo que hemos hecho institucionalmente. No obstante eso, la corrupción no desaparece, y probablemente no va a desaparecer, porque esto es consustancial a la naturaleza humana. Y por eso necesitamos más instituciones, más controles, más transparencia.

    El abogado Luis Hermosilla arriesga una pena de 18 años tras ser formalizado por delitos tributarios, soborno y lavado de activos en el caso Audio. Foto: Dragomir Yankovic / Aton Chile. DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

    ¿Qué ámbitos del Estado generan una mayor preocupación en torno a este debilitamiento?

    Yo creo que hay un avance de forma autoritaria, con gobernantes que buscan asumir el poder de los medios de comunicación, el poder del Ejecutivo, suprimir la autonomía de otros órganos constitucionales. Eso es un fenómeno global. Pero no creo que Chile está en esa situación. Todavía vivimos una democracia activa, con separación de poderes, con prensa libre, con acceso a la información, con ley de transparencia robusta, y, por tanto, estamos en una situación relativa, institucionalmente mejor que muchos otros países que han vivido una especie de declive hacia el autoritarismo.

    ¿El país corre riesgo de perder estándares que durante años lo distinguieron?

    Estamos viendo un declive, un declive marginal, pero sistemático, y que preocupa. El verdadero riesgo aquí es que las personas pierdan la confianza en las instituciones democráticas, y, por tanto, pierdan cierta confianza en la democracia y comience a aumentar el atractivo de forma más autoritaria de gobierno. Que cuando llegan al poder, destruyen los controles, destruyen las libertades y favorecen de manera significativa, y a veces de manera irreversible, fenómenos de corrupción que ya la sociedad no puede combatir.

    Santiago, 27 de enero de 2026. Segundo día de formalización por parte del 7° Juzgado de Garantía de Santiago para Ángela Vivanco, exministra de la Corte Suprema, involucrada en la trama bielorrusa. Diego Martin/Aton Chile Diego Martin

    Y te voy a dar un ejemplo. Se acusa a la ministra Vivanco de haber vendido fallos. El juicio dirá si esto es cierto o no, pero uno se pregunta cómo puede ocurrir esto en un tribunal integrado por cinco personas. El sistema está diseñado para que cuando se vota una sentencia, vote primero el ministro de menor antigüedad, de modo que el de mayor antigüedad no influya sobre los demás. En ese contexto, si se hubiera cumplido estrictamente esta regla, ¿cómo puede ser que un ministro que preside la sala controle finalmente, como parece ser el caso en Chile?

    Y, ante esto, ¿usted cree que existe una especie de tolerancia institucional a estas prácticas?

    Creo que lo que se espera de un tribunal colegiado, que es la deliberación entre los pares, no está ocurriendo como se espera. Y que, si hubiese ocurrido, no se explica cómo la ministra Vivanco puede resolver los casos simplemente porque ella quiere favorecer a una de las partes. La ministra no puede formar mayoría por sí sola. Aquí tenemos mucha docilidad, mucha deferencia, confianza en el ministro que preside. No hay control, no hay deliberación colegiada.

    ¿Chile puede defender su posición en el ranking en los próximos años o seguirá bajando en este índice?

    Para mejorar la percepción de probidad e integridad en Chile se requieren reformas, algunas de ellas pueden ser importantes, no creo que tantos cambios legislativos. Pero sí, sobre todo la percepción de aplicación rigurosa e imparcial de la ley. Confieso que con todo lo que ocurrió, pensé que la percepción de corrupción en Chile sería incluso mayor.

    Más sobre:Alejandro FerreiroChile TransparenteCPI 2025CorrupciónEstudio

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Dueños detectaron robo por cámaras: detienen a dos delincuentes con amplio prontuario tras irrumpir en vivienda en Vitacura

    Soy experta en Confianza y Seguridad de Google y esto debes saber al darle a tus hijos su primer teléfono

    Hungría lidera el Índice de Percepción de la Corrupción en la Unión Europea

    LatamGPT: presentan modelo de inteligencia artificial entrenada con datos latinoamericanos y hecha en Chile

    Raúl Leiva (PS): “Retirar la candidatura de Bachelet perjudicaría el entendimiento de la futura oposición con La Moneda”

    Israel intensifica sus planes para aumentar el control sobre Cisjordania y pone a prueba plan de paz de Washington

    Lo más leído

    1.
    Fiscalía pide suspensión de audiencia en que se vería solicitud de desafuero de Claudio Orrego como gobernador de la RM

    Fiscalía pide suspensión de audiencia en que se vería solicitud de desafuero de Claudio Orrego como gobernador de la RM

    2.
    Presidente de Asociación del Barrio Meiggs e intervención en el sector: “Falta mucho por recuperar en urbanismo”

    Presidente de Asociación del Barrio Meiggs e intervención en el sector: “Falta mucho por recuperar en urbanismo”

    3.
    Encuentran en buen estado de salud a conscripto que estaba desaparecido en Pozo Almonte

    Encuentran en buen estado de salud a conscripto que estaba desaparecido en Pozo Almonte

    4.
    Dictan prisión preventiva para el sujeto que iba de copiloto cuando conductor arrolló a jóvenes en scooter en Huechuraba

    Dictan prisión preventiva para el sujeto que iba de copiloto cuando conductor arrolló a jóvenes en scooter en Huechuraba

    5.
    Alcaldes advierten nudos en la ley de seguridad municipal por inhabilidades de fiscalización para inspectores

    Alcaldes advierten nudos en la ley de seguridad municipal por inhabilidades de fiscalización para inspectores

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    La batalla de los audífonos que parecen aros: Sony, Huawei, Soundcore y Motorola, al pizarrón

    La batalla de los audífonos que parecen aros: Sony, Huawei, Soundcore y Motorola, al pizarrón

    Pedro Pascal, alitas de pollo y banderas: así se hizo notar Chile en el Super Bowl 2026

    Pedro Pascal, alitas de pollo y banderas: así se hizo notar Chile en el Super Bowl 2026

    Así fue la campaña con la que Los Bunkers y Hyundai ganaron un premio internacional de publicidad

    Así fue la campaña con la que Los Bunkers y Hyundai ganaron un premio internacional de publicidad

    Cómo la interacción del padre afecta la salud de sus hijos, según un reciente estudio

    Cómo la interacción del padre afecta la salud de sus hijos, según un reciente estudio

    Servicios

    Las comunas de la RM con corte de luz programado para este miércoles

    Las comunas de la RM con corte de luz programado para este miércoles

    Rating del lunes 9 de febrero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del lunes 9 de febrero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    La parrilla de artistas invitados al Festival de Antofagasta 2026

    La parrilla de artistas invitados al Festival de Antofagasta 2026

    Dueños detectaron robo por cámaras: detienen a dos delincuentes con amplio prontuario tras irrumpir en vivienda en Vitacura
    Chile

    Dueños detectaron robo por cámaras: detienen a dos delincuentes con amplio prontuario tras irrumpir en vivienda en Vitacura

    Alejandro Ferreiro: “La corrupción no va a desaparecer, por eso necesitamos más instituciones, controles y transparencia”

    LatamGPT: presentan modelo de inteligencia artificial entrenada con datos latinoamericanos y hecha en Chile

    Producción de cobre de Escondida sobrepasó a la suma de las siete divisiones de Codelco por primera vez en la historia
    Negocios

    Producción de cobre de Escondida sobrepasó a la suma de las siete divisiones de Codelco por primera vez en la historia

    Alza en cuentas de la luz: Rincón deja en suspenso respaldar propuesta del gobierno para pagar deuda a distribuidoras

    La tajada del mercado de telecomunicaciones con el que se queda Millicom

    Las fotos clave que reveló el FBI en el caso de Nancy Guthrie, desaparecida en Arizona
    Tendencias

    Las fotos clave que reveló el FBI en el caso de Nancy Guthrie, desaparecida en Arizona

    El Super Bowl como motor del marketing: cómo las marcas salieron “jugando” con Bad Bunny

    Pedro Pascal, alitas de pollo y banderas: así se hizo notar Chile en el Super Bowl 2026

    Un castigo inédito: la sanción del Tribunal de Disciplina a la U tras los graves incidentes ocurridos en el Estadio Nacional
    El Deportivo

    Un castigo inédito: la sanción del Tribunal de Disciplina a la U tras los graves incidentes ocurridos en el Estadio Nacional

    West Ham corta racha de victorias de Manchester United y el hincha viral seguirá sin cortarse el cabello

    Alejandro Tabilo y Tomás Barrios sufren para seguir avanzando en el ATP de Buenos Aires

    Soy experta en Confianza y Seguridad de Google y esto debes saber al darle a tus hijos su primer teléfono
    Tecnología

    Soy experta en Confianza y Seguridad de Google y esto debes saber al darle a tus hijos su primer teléfono

    Llega Seedance 2.0, el sorprendente salto de la IA generativa en video de los creadores de TikTok

    Pokémon celebra 30 años con una invitación para elegir a tu “favorito”

    Festival de stand up comedy reúne a los más connotados comediantes chilenos del género
    Cultura y entretención

    Festival de stand up comedy reúne a los más connotados comediantes chilenos del género

    La trilogía de El Señor de los Anillos regresa a los cines chilenos con su edición extendida

    Harrison Ford y la película más olvidable de su carrera: “Estaba perdido, no tenía nada que representar”

    Hungría lidera el Índice de Percepción de la Corrupción en la Unión Europea
    Mundo

    Hungría lidera el Índice de Percepción de la Corrupción en la Unión Europea

    Israel intensifica sus planes para aumentar el control sobre Cisjordania y pone a prueba plan de paz de Washington

    Competencia para Bachelet: Rebeca Grynspan toma licencia para reforzar su candidatura a la ONU

    Hablemos de amor: lo que mi primer amor me enseñó
    Paula

    Hablemos de amor: lo que mi primer amor me enseñó

    Estos son nuestros imperdibles de la Semana de la Moda de Nueva York

    Bad Bunny y una carta de amor urgente en medio del Super Bowl