Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Nacional

    Alerta por intensas lluvias y tormentas en Diego de Almagro: reportan 240 personas damnificadas en localidad Inca de Oro

    A raíz del sistema frontal, se contabiliza a 60 vecinos albergados preventivamente, además de cortes de servicios básicos y problemas de conectividad, mientras se mantienen alertas vigentes en la Región de Atacama.

    Por 
    Roberto Martínez
    Corte vial en la Ruta C-17, debido a remoción en masa registrada entre los kilómetros 65 y 70

    Un escenario complejo se vive en la comuna de Diego de Almagro, luego de que intensas precipitaciones y tormentas eléctricas afectaran con especial fuerza a la localidad de Inca de Oro, dejando 240 personas damnificadas, de las cuales 60 debieron ser albergadas preventivamente.

    De acuerdo con los antecedentes entregados por el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred), el evento meteorológico ha generado además interrupciones relevantes de servicios básicos.

    En Inca de Oro se contabilizan 195 clientes sin suministro de agua potable, mientras que 182 usuarios permanecen afectados por cortes de energía eléctrica, situación que ha complicado el normal funcionamiento de la localidad, la más afectada por este frente de mal tiempo.

    Corte de ruta

    A las adversidades habitacionales y de servicios se suma la interrupción de la conectividad vial en la Ruta C-17, producto de una remoción en masa registrada entre los kilómetros 65 y 70, lo que mantiene el tránsito suspendido en ese tramo.

    Hasta el cierre de este reporte, aún no se ha determinado la cantidad exacta de viviendas con daños a raíz de los anegamientos registrados en distintos puntos de la comuna.

    En consideración con este escenario, Senapred decretó este lunes alerta amarilla para la comuna de Diego de Almagro, vigente hasta que las condiciones meteorológicas así lo ameriten, y que permitirá reforzar la coordinación de los organismos de emergencia y acelerar la respuesta ante eventuales nuevas afectaciones.

    De igual modo, el organismo recordó que se mantiene vigente una alerta temprana preventiva para las comunas de Copiapó, Tierra Amarilla, Vallenar y Alto del Carmen, medida que rige desde el 17 de febrero.

    Riesgo de remociones en masa

    En paralelo, el Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin) advirtió, mediante su minuta técnica por Peligro de Remociones en Masa, que la probabilidad de ocurrencia de eventos como flujos de detritos, aluviones, deslizamientos y caídas de rocas es moderada en sectores de precordillera y alta en la cordillera de Atacama.

    Según la información proporcionada por la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), continúan activas alertas meteorológicas por probables tormentas eléctricas y precipitaciones normales a moderadas, especialmente en zonas de precordillera y cordillera de la referida región.

