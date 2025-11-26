BLACK SALE $990
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Alerta roja en Valparaíso: activan mensajería SAE para evacuar sector de Laguna Verde por incendio forestal

    Senapred insistió en el llamado para que los vecinos de la zona afectada actúen con calma, acatando las indicaciones de la autoridad y de los equipos de respuesta.

    José NavarretePor 
    José Navarrete
    Imagen referencial de archivo CARLOS ACUNA/ATON CHILE

    El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) inició la evacuación del sector de El Leoncillo en la localidad de Laguna Verde, en la comuna de Valparaíso.

    Para reforzar proceso, se activó la mensajería para teléfonos móviles del Sistema de Alerta de Emergencias (SAE).

    Senapred insistió en el llamado para que los vecinos de la zona afectada actúen con calma, acatando las indicaciones de la autoridad y de los equipos de respuesta.

    El organismo informó que se decretó alerta roja para la comuna de Valparaíso.

    La Corporación Nacional Forestal (Conaf) informó que hasta las 17.00 horas el siniestro había afectado una superficie preliminar de 0,8 hectáreas.

    A esa hora, comenzaron a llegar los mensajes de alerta a los teléfonos de la zona.

    Trabajan en el combate voluntarios del Cuerpo de Bomberos de Valparaíso junto a nueve brigadas de Conaf y con apoyo de tres aviones del organismo.

    Más sobre:EmergenciaIncendio forestalValparaísoSenapredConaf

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Mueren dos agentes de la Guardia Nacional en un tiroteo en las proximidades de la Casa Blanca

    Fed advierte que economía de EE.UU. se ha mantenido plana desde mediados de octubre

    Servicio de inmigración de EE.UU. detiene a mujer con vínculos familiares con la portavoz de la Casa Blanca

    Conductor y copiloto de automóvil de aplicación de transporte son baleados en Graneros

    Honor Magic V5, análisis: el plegable más delgado redefine la autonomía

    Justo García deja la presidencia de Tresmontes Lucchetti y pone fin a 36 años en la empresa

    Lo más leído

    1.
    El homenaje más triste para Marcelo Salas en su regreso a la casa de la Lazio

    El homenaje más triste para Marcelo Salas en su regreso a la casa de la Lazio

    2.
    Pacientes en pasillos, riesgo de desplomes y pabellones como bodegas: las irregularidades detectadas por Contraloría en hospitales Carlos van Buren y Gustavo Fricke

    Pacientes en pasillos, riesgo de desplomes y pabellones como bodegas: las irregularidades detectadas por Contraloría en hospitales Carlos van Buren y Gustavo Fricke

    3.
    Qué síntomas y dolencias puede aliviar el jengibre en nuestro cuerpo

    Qué síntomas y dolencias puede aliviar el jengibre en nuestro cuerpo

    4.
    Minsal reporta salida de 2 millones de personas de listas No GES y afirma que tiempos de espera alcanzan su mejor nivel desde 2016

    Minsal reporta salida de 2 millones de personas de listas No GES y afirma que tiempos de espera alcanzan su mejor nivel desde 2016

    5.
    Detienen a 12 sujetos por contrabando de cigarrillos: uno de los integrantres de la banda era funcionario de Aduana

    Detienen a 12 sujetos por contrabando de cigarrillos: uno de los integrantres de la banda era funcionario de Aduana

    Portada del dia

    ⚡Black Sale: información real + ventajas exclusivas

    Digital + LT Beneficios$1.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Este extraño síntoma podría ser una señal temprana de Alzheimer, según un reciente estudio

    Este extraño síntoma podría ser una señal temprana de Alzheimer, según un reciente estudio

    10 trastornos mentales “inventados” que nunca existieron, según un psicólogo clínico

    10 trastornos mentales “inventados” que nunca existieron, según un psicólogo clínico

    Qué síntomas y dolencias puede aliviar el jengibre en nuestro cuerpo

    Qué síntomas y dolencias puede aliviar el jengibre en nuestro cuerpo

    Este problema para dormir podría estar vinculado con la enfermedad de Parkinson, según un reciente estudio

    Este problema para dormir podría estar vinculado con la enfermedad de Parkinson, según un reciente estudio

    Servicios

    ¿Sube o baja la bencina? Revisa el precio del combustible para los próximos días

    ¿Sube o baja la bencina? Revisa el precio del combustible para los próximos días

    PAES 2025: revisa las fechas, cuándo es el reconocimiento de salas y todo lo que debes saber

    PAES 2025: revisa las fechas, cuándo es el reconocimiento de salas y todo lo que debes saber

    Cuándo y a qué hora se estrena la temporada 5 de Stranger Things

    Cuándo y a qué hora se estrena la temporada 5 de Stranger Things

    ¿Sube o baja la bencina? Revisa el precio del combustible para los próximos días
    Chile

    ¿Sube o baja la bencina? Revisa el precio del combustible para los próximos días

    Conductor y copiloto de automóvil de aplicación de transporte son baleados en Graneros

    PAES 2025: revisa las fechas, cuándo es el reconocimiento de salas y todo lo que debes saber

    Presupuesto 2026: Comisión Mixta repone recursos para Seguridad, pase cultural y sitios de memoria
    Negocios

    Presupuesto 2026: Comisión Mixta repone recursos para Seguridad, pase cultural y sitios de memoria

    Fed advierte que economía de EE.UU. se ha mantenido plana desde mediados de octubre

    Justo García deja la presidencia de Tresmontes Lucchetti y pone fin a 36 años en la empresa

    Honor Magic V5, análisis: el plegable más delgado redefine la autonomía
    Tendencias

    Honor Magic V5, análisis: el plegable más delgado redefine la autonomía

    ¿Vas a ver el estreno de Stranger Things 5? Este es el resumen de todas las anteriores temporadas

    Cómo fue el paso de Ibai Llanos en Chile: todo lo que hizo y comió en su recorrido

    En vivo: San Marcos de Arica recibe a Cobreloa en las semifinales de la Liguilla de Ascenso
    El Deportivo

    En vivo: San Marcos de Arica recibe a Cobreloa en las semifinales de la Liguilla de Ascenso

    En vivo: Arsenal recibe a Bayern en un choque de líderes en la Champions League

    Luto en el fútbol chileno: fallece histórico exdelantero de la U

    GuauFest 2025, el festival perruno que promete actividades, juegos y piletas temáticas
    Finde

    GuauFest 2025, el festival perruno que promete actividades, juegos y piletas temáticas

    Radler, una cerveza refrescante de sabor cítrico ideal para el verano

    Con música en vivo, charlas y paneles sobre el medioambiente: los detalles del Festival Ladera Sur 2025

    Así se creó revelador documental chileno sobre Palestina: “Gaza hizo que el mundo despertara”
    Cultura y entretención

    Así se creó revelador documental chileno sobre Palestina: “Gaza hizo que el mundo despertara”

    La trama de la salida de la Exseremi de Culturas de Magallanes y las denuncias que superó

    Cómo Jacob Elordi se transformó en el monstruo de Frankenstein

    Mueren dos agentes de la Guardia Nacional en un tiroteo en las proximidades de la Casa Blanca
    Mundo

    Mueren dos agentes de la Guardia Nacional en un tiroteo en las proximidades de la Casa Blanca

    Servicio de inmigración de EE.UU. detiene a mujer con vínculos familiares con la portavoz de la Casa Blanca

    Disparan a dos soldados de la Guardia Nacional cerca de la Casa Blanca

    Datos Paula: cinco calendarios de adviento para una espera más entretenida
    Paula

    Datos Paula: cinco calendarios de adviento para una espera más entretenida

    Hablemos de amor: Cuando la vida sigue, pero el “nosotros” no

    Dos mujeres que están revolucionando la ciencia desde Chile