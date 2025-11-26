Alerta roja en Valparaíso: activan mensajería SAE para evacuar sector de Laguna Verde por incendio forestal

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) inició la evacuación del sector de El Leoncillo en la localidad de Laguna Verde, en la comuna de Valparaíso.

Para reforzar proceso, se activó la mensajería para teléfonos móviles del Sistema de Alerta de Emergencias (SAE).

Senapred insistió en el llamado para que los vecinos de la zona afectada actúen con calma, acatando las indicaciones de la autoridad y de los equipos de respuesta.

El organismo informó que se decretó alerta roja para la comuna de Valparaíso.

La Corporación Nacional Forestal (Conaf) informó que hasta las 17.00 horas el siniestro había afectado una superficie preliminar de 0,8 hectáreas.

A esa hora, comenzaron a llegar los mensajes de alerta a los teléfonos de la zona.

Trabajan en el combate voluntarios del Cuerpo de Bomberos de Valparaíso junto a nueve brigadas de Conaf y con apoyo de tres aviones del organismo.