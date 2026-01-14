SUSCRÍBETE POR $1100
    Nacional

    Alumnos de colegios particulares tienen siete veces más probabilidades de ubicarse en el 10% de mejores puntajes PAES

    Un análisis del Observatorio del Contexto Económico de la UDP concluye que los recientes resultados de la Prueba de Acceso a la Educación Superior demuestran que las opciones de lograr buenos resultados para estudiantes de establecimientos que reciben financiamiento estatal -públicos y subvencionados- han ido empeorando.

    Roberto GálvezPor 
    Roberto Gálvez
    Santiago, 1 de diciembre 2025. Con la rendicion de la Prueba Competencia Matematica, se da inicio al proceso de la Prueba de Acceso a la Educacion Superior (PAES) en el Colegio Filipenses comuna de Santiago. Jonnathan Oyarzun/Aton Chile JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

    La semana pasada se conocieron los resultados de la Prueba de Acceso a la Educación Superior (PAES), con un alza general en los puntajes de todas las pruebas, con excepción de Ciencias. Tras ellos, los rankings y comparaciones estuvieron a la orden del día, generando críticas por su elaboración, pero abriendo también un debate en torno al desempeño de los colegios según su origen.

    Y ahora, un análisis de Miguel Lorca, investigador del Observatorio del Contexto Económico de la Facultad de Administración y Economía de la Universidad Diego Portales, dice que el aumento en los puntajes promedio de la PAES 2026 no se ha traducido en una mejora de las brechas de desempeño académico por dependencia. Muy por el contrario, asevera que han empeorado respecto a los procesos de admisión 2004 y 2016, incluso considerando que se transitó de la PSU a la PAES y que está en marcha el proceso de desmuncipalización escolar.

    Según el análisis, los resultados recientes de la PAES permiten observar una sobrerrepresentación “sistemática” de los colegios particulares pagados en los puntajes altos: en la Admisión 2026, pese a representar el 12% del total de estudiantes, concentran el 49,7% de los puntajes del top 10% y el 59,8% del top 5%.

    Sobre esto y apenas entregados los resultados de la reciente prueba, el propio Presidente Gabriel Boric se había encargado de difundir otro análisis del ingeniero experto en datos Ernesto Laval, quien señaló que dentro del 10% de estudiantes con mayor puntaje promedio (797 hacia arriba) entre Competencia Lectora y Matemática 1, 9.131 (50,5%) provienen de establecimientos con financiamiento público, y 8.947 (49,5%), de particulares pagados.

    “Parte importante de la prensa y los analistas que publican en esa misma prensa solo se dedicarán a hablar mal de la educación pública. Ojalá este tipo de análisis tuviera cabida también en el debate”, dijo el mandatario, obviando, eso sí, que el análisis hacía referencia a que la mitad del 10% de estudiantes con mejores puntajes provenía de colegios con financiamiento público y no necesariamente de colegios públicos. La diferencia es que ahí también se incluyen los particulares subvencionados. Además, no se consideró ahí que esa mitad que recibe financiamiento público y que entró al 10% de mejores puntajes proviene del 92% del total de la matrícula escolar chilena, mientras que la otra mitad viene del 8% particular pagado. En otras palabras, los alumnos de colegios pagados tienen nueve veces la probabilidad de lograr un puntaje top versus los que van a establecimientos que reciben recursos del Estado, ya sea públicos o subvencionados.

    Como sea, lo cierto es que el reciente análisis de la UDP dice que dentro de los establecimientos con financiamiento público, la subrepresentación en los puntajes más altos, es decir menos peso, es mayor en los estudiantes de colegios municipales y administrados por SLEP, intensificándose al considerar umbrales más exigentes, como el top 5% de puntajes.

    Si se analiza el porcentaje de alumnos que provienen de colegios municipales que entraron al 10% de mejores puntajes en 2004, 2015 y 2026, este fue cayendo, respectivamente, desde el 42%, al 35%, al 24%.

    En términos probabilísticos, continúa el estudio, las diferencias a favor de los colegios particulares pagados han aumentado en las últimas dos décadas: en 2026 sus estudiantes tienen entre 7 y 10, 6 veces más probabilidades de ubicarse en el top 10% y top 5% de puntajes, respectivamente, en comparación con los establecimientos con financiamiento público. En la Admisión 2004 esto era de 5 y 6, respectivamente.

    Al analizar solamente los recientes resultados, las probabilidades de ubicarse dentro del 10% de mejores puntajes versus los particulares pagados llegan a 14 en el caso de los SLEP, 9,6 en los municipales y 5,77 en los particulares subvencionados. Esas cifras suben considerablemente si se mira la probabilidad de llegar al 5% frente a los particulares pagados: 21,7 los SLEP, 15,11 los municipales y 8,61 los particulares subvencionados.

    Por el contrario, los establecimientos con financiamiento público están sobrerrepresentados, es decir más peso, en la mitad inferior de la distribución de puntajes, concentrando cerca del 97% de ellos en la PAES 2026. El tema es que desde una perspectiva probabilística esa desventaja se ha intensificado en las últimas dos décadas: la probabilidad de ubicarse en la mitad inferior pasa de 3,2 veces en 2004 a 4,3 veces en 2016 y a 4,4 veces en 2026, con valores más extremos en colegios municipales y SLEP.

    Para Lorca, los resultados confirman que la composición socioeconómica del alumnado y la dependencia administrativa “siguen siendo predictores robustos del rendimiento académico, reflejando una desigualdad estructural que no ha sido modificada sustantivamente ni por el cambio de instrumento -transición PSU a PAES- ni con la implementación de la Ley de Inclusión Escolar de 2015″. Y cierra: “Aun cuando la reforma buscó aumentar la equidad mediante la regulación del financiamiento, la eliminación del copago y la limitación de la selección socioeconómica, la evidencia indica que estos cambios por sí solos no han sido suficientes para reducir la brecha de aprendizaje ni para aumentar de manera significativa la participación relativa de la educación pública en el sistema escolar”.

    De hecho, otro análisis del centro de estudios Horizontal, ligado a Evópoli, dice que la proporción de estudiantes de liceos públicos -municipal y ahora SLEP- en el 5% de mejores puntajes de las pruebas cayó 48% en los últimos 23 años, atravesando todas esas reformas.

    Análisis de Horizontal
