Ante altas temperaturas e incendios forestales: Boric llama a seguir “instrucciones de las autoridades” al recibir alerta SAE

El 21 de diciembre se dio por iniciado el verano, las altas temperaturas se hacen presentes y las probabilidades de un incendio forestal aumentan. Ante ello, el Presidente de la República, Gabriel Boric, realizó un llamado a los ciudadanos: “ Si recibes una alerta SAE, por favor sigue las instrucciones de las autoridades ”.

Desde la Corporación Nacional Forestal (Conaf) realizaron una publicación en conjunto a un video convocando a la ciudadanía a evacuar cuando se reciba un mensaje del Sistema de Alerta de Emergencia (SAE), siguiendo sus recomendaciones.

Ante ello, el Presidente Boric se sumó al llamado a través de su cuenta en X, indicando que “ en estos días de altas temperaturas, aumentan las probabilidades de incendios forestales. Si recibes una alerta SAE, por favor sigue las instrucciones de las autoridades. En las fiestas de fin de año, cuidémonos entre todos”.

Balance incendios en combate

Según la información entregada por Conaf en el balance de las 9.00 horas, existen tres incendios forestales en combate : Litueche, Región de O’Higgins; Quintero y Zapallar, en la Región de Valparaíso.

El primero mencionado, ha afectado 500 hectáreas y se reportaron tres viviendas destruidas por las llamas. Los recursos desplegados para combatirlo serán seis brigadas terrestres, dos brigadas helitransportadas, dos helicópteros, dos aviones, cuatro camiones aljibe, tres maquinarias skidder, un punto de control, nueve técnicos, una ambulancia de la ACHS y dos brigadas de Refuerzo de Incendios Forestales (BRIFE).

Por su parte, desde el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) mantienen alerta roja, además de que activaron la mensajería SAE en los sectores Pueblo Hundido, El Naranjal, Quelentaro, Alto Cielo y Quelentaro Centro.

Mientras que en Valparaíso, en la comuna de Quintero, se han visto afectadas 10 hectáreas, principalmente de pastizal y matorral. Los recursos desplegados para su combate son siete brigadas, un técnico, dos camiones cisterna y una ambulancia ACHS.