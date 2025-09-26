Ante críticas por pago de terrenos y presupuesto: Montes emplaza a Matthei a denunciar “si tiene antecedentes concretos”

El ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes, respondió a la advertencia de la abanderada de Chile Vamos, Amarillos y Demócratas, Evelyn Matthei, en torno a condicionar la tramitación de la Ley de Presupuesto 2026 en el Parlamento si no hay transparencia sobre las finanzas públicas.

La candidata acusó cifras fiscales “mentirosas” y que habría contratos suscritos por ministerios como el de Vivienda que “se están pateando para el próximo gobierno”.

“Quiero señalar muy claramente que no se va a tramitar ninguna ley de presupuesto este año si no se transparentan totalmente todo este tipo de situaciones”, advirtió la exalcaldesa.

Sus declaraciones se enmarcan en la información revelada por Fastcheck, donde se indicó que el Serviu Metropolitano reconoció no tener recursos para pagar 17 terrenos adquiridos en el marco del Plan de Emergencia Habitacional en la Región Metropolitana.

Al respecto, el ministro Montes señaló que “en Chile, el presupuesto si no lo aprueba el Parlamento, queda aprobado automáticamente. O sea, yo espero que haya debate y que se mejore el presupuesto”.

“En relación a que se están tirando gastos para el próximo año, siempre , todo en la administración pública va trasladándose año a año de un año a otro y de un gobierno a otro. El actual gobierno ha tenido que implementar una parte importante de las inversiones del presidente Piñera”, afirmó.

En ese sentido, emplazó a la candidata Matthei y manifestó que “si tiene antecedentes concretos debería denunciarlo como tal".

“Pero lo que pasa es que los distintos servicios tienen un sistema de pagarle a sus proveedores, y tienen un sistema de facturas y tienen que pagarla cuando llegue. Ella (Matthei) dice que se posterga la entrega. Bueno, si tiene alguna denuncia respecto a que la entregue", sostuvo.