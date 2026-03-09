Anuncian cortes de tránsito por cambio de mando: interrupciones comenzarán este martes

Durante la mañana de este lunes, autoridades anunciaron una serie de cortes de tránsito que se producirán en la Región Metropolitana con motivo del cambio de mando de este 11 de marzo.

Los cortes se iniciarán este martes 10 de marzo a contar de las 15 horas, cuando se interrumpirá el tránsito en todo el perímetro de La Moneda, desde Mac Iver hasta Manuel Rodríguez y desde la calzada norte de la Alameda hacia el norte.

Según detalló el teniente coronel Carlos Cortés de Carabineros, “también tenemos otra actividad próxima al Palacio Causiño toda vez que por calle 18 desde San Isabel hacia el norte también se va a ver interrumpido el desplazamiento vehicular”.

En el caso de la Ruta 68, el día 11 estará prohibido el desplazamiento de camiones desde las 7:00 a las 12:00 horas en dirección a Valparaíso entre enlace Américo Vespucio y enlace Algarrobo, y desde las 16:00 hasta las 19:00 horas en dirección a Santiago entre los mismos puntos

🚛 Para una mejor planificación de tu viaje por #Ruta68, revisa los horarios de restricción para camiones programados durante este #11deMarzo y conduce con mayor seguridad.#VidasEnMovimiento #EntreTodosNosCuidamos pic.twitter.com/DpbtANxQbw — Ruta 68 (@Ruta68cl) March 9, 2026

Finalmente, respecto al día jueves el funcionario policial sostuvo que “posteriormente, el día 12 en lo que es la Oración por Chile todo el perímetro de La Moneda y también de la Catedral Metropolitana se va a ver interrumpido el desplazamiento vehicular principalmente por Morandé, Compañía y también por lo que es Catedral”.

“Recordemos que la totalidad de la Ruta 6 y 8 también se va a ver intervenida en lo que respecta a ciertos desplazamientos hacia la Quinta Región tanto de ida como de regreso”, añadió el funcionario policial.

Es así como realizaron un llamado “a la ciudadanía que se informe a través de nuestras diferentes plataformas”, a la vez que solicitaron priorizar el desplazamiento a través del metro, ya que todas las estaciones estarán operativas.

Por su parte, el delegado presidencial, Gonzalo Durán, señaló que “hemos coordinado con todos los servicios públicos regionales, la línea de emergencias, Senapred, ante cualquier contingencia, por supuesto con ambas policías, hemos trabajado muy activamente con todos los servicios de transporte, en particular de TPM y Metro y adicionalmente SAMU, con el propósito de que también haya una eventual capacidad de respuesta frente a cualquier contingencia”.

La autoridad, además añadió, "hemos coordinado cada uno de los aspectos relacionados con el cambio de mando, tanto desde el punto de vista de las ceremonias formales como desde el punto de vista de las múltiples actividades que pueden producirse en las inmediaciones, en distintos sectores de la ciudad, incluido, como ustedes saben, que ese mismo día en la noche hay un evento en el Estadio Nacional".

Finalmente, Durán mencionó que “la recomendación, junto con planificar los viajes, informarse por redes sociales, es muy especialmente priorizar el metro como medio preferente de transporte. Queremos que todas las personas que no necesiten trasladarse, especialmente hacia el centro de la ciudad, lo eviten”.