Aparece en el extranjero, pero ese día estuvo en el Senado: Funcionaria se querella tras error en lista de Contraloría

El 10 de enero de 2024 la secretaria ejecutiva de ChileValora, Ximena Rivillo expuso ante la Comisión de Trabajo del Senado. Sin embargo, y según expuso en una querella por usurpación de identidad que presentó recientemente, ese mismo día la Policía de Investigaciones (PDI) la reportó a Contraloría por regresar desde República Dominicana en medio de una licencia médica.

Hace una semana, la propia Rivillo recibió el informe de la Contraloría con los cinco nombres de funcionarios de la repartición que encabeza y que habían salido del país e incumpliendo un reposo médico. La sorpresa de la asistente social fue mayor cuando vio que entre esos nombres estaba el de ella.

La situación es relatada por la secretaria ejecutiva en la acción judicial representada por el abogado Jorge Lafourcade ante el Juzgado de Garantía de Los Andes. En esta expone que el organismo encabezado por Dorothy Pérez la acusa de haber salido del país el 5 de enero y haber regresado cinco días después, tras visitar dos países mientras debió estar en reposo. Algo que niega rotundamente.

El viaje que no fue

El 4 y 5 de enero, Rivillo presentó una licencia médica por una dolencia física que padecía. El médico que la atendió le otorgó dos días de reposo absoluto y recetó unos medicamentos.

La funcionaria denuncia haber sido víctima de usurpación de identidad, dado que la PDI reportó que el mismo 5 de enero salió por el paso Los Libertadores hacia Argentina, regresando a Chile el 10 del mismo mes proveniente desde República Dominicana y a través del aeropuerto Arturo Merino Benítez.

“ No es efectivo que haya salido del país, en tanto, tal cual lo dispuso el médico, hice reposo absoluto en mi domicilio (...) volviendo a cumplir funciones en forma normal y bastante mejorada el día lunes 8 de enero de 2024, después de mi tratamiento. Entonces, si bien estuve con licencia médica, es enteramente falso que haya viajado al extranjero en dicho período ”, afirma la acción penal.

En la misma querella, Rivillo adjunta todas las actividades que realizó en su regreso al trabajo, días en los que según la PDI estaba en República Dominicana. Además de su comparecencia el 10 de enero al Senado, la funcionaria también asistió dos días antes a un encuentro por la reforma de pensiones con la entonces ministra del Trabajo, Jeannette Jara. Y al otro día tuvo una actividad con una pauta de prensa por un convenio del organismo que encabeza.

Consultado al respecto, el abogado Jorge Lafourcade señaló a La Tercera que su representada, “a raíz de la comisión de este delito de usurpación de identidad, se ha visto involucrada injustamente en el masivo fraude de licencias médicas que ha investigado Contraloría. Esta situación le ha causado grave incertidumbre laboral puesto que constituye una mancha a su impecable trayectoria como funcionaria pública. Ella jamás salió de Chile estando con licencia médica ”.

“Si bien hay que actuar con celeridad para sancionar a los responsables de estas inconductas relacionadas con las licencias médicas, tampoco pueden tomarse medidas precipitadas sin atender las circunstancias de cada caso”, agrega el abogado querellante.

La Tercera consultó a la Contraloría sobre esta situación y afirmaron que “no se va a pronunciar por casos particulares. Cada servicio deberá hacer sus respectivos sumarios”.

¿Qué pasó entonces?

Luego de conocer que su nombre figuraba en el listado de licencias médicas cuestionadas por Contraloría, la secretaria ejecutiva de ChileValora recurrió a la PDI para solicitar un certificado de viajes, para acreditar que no tenía salidas del país.

Dicho documento también daba cuenta de la salida de Rivillo a los dos países, algo que -dice en su querella- “es absolutamente falso, por cuanto yo me encontraba en Chile”.

“Mi permanencia en Chile en las fechas citadas más arriba se acredita mediante copia de pasaporte donde no se registran movimientos migratorios en las fechas ya indicadas, ni timbre en República Dominicana, como tampoco el timbre correspondiente al ingreso al país por el aeropuerto Arturo Merino Benítez, procedente de República Dominicana -que es obligatorio-”, sostiene en la acción judicial. A esto, incluso, sumó cartolas en las que se da cuenta de sus movimientos bancarios en Chile.

Subsecretario @gboccardobosoni junto a secretaria ejecutiva de @chilevalora @RivilloXimena asisten a Comisión del Trabajo del @Senado_Chile para seguir avanzando en modificación del proyecto que moderniza al servicio. pic.twitter.com/vBudWIUOaf — ChileValora (@chilevalora) January 10, 2024

A juicio de la asistente social, alguien pudo haber usado su identidad para salir del país, es “evidente que he sido víctima del delito de usurpación de identidad (...) ya que alguien efectivamente realizó movimientos migratorios usando mi nombre, lo que ha causado un grave daño a mi honra como funcionaria pública de trayectoria intachable, máxime si en los años que me he desempeñado en mi cargo apenas solo he hecho uso de esta única licencia médica".