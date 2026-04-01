Araucanía: Carabineros COP recuperan camioneta e incautan armas de fuego y municiones en operativo en zona rural de Ercilla

Personal de Control de Orden Público (COP) e Intervención de Carabineros realizó un operativo en la zona rural de Ercilla, en la Región de La Araucanía, en el cual se logró incautar dos armas de fuego, municiones y otras especies, además de la recuperación de una camioneta que mantenía encargo por robo.

El operativo se registró en el km. 12 de la ruta R-400, en el sector Chequenco, y contó con el trabajo de vehículos blindados, Carabineros de la 2ª Comisaría COP Pailahueque “SOM Francisco Benavides García” y 3ª Comisaría COP Malleco, especialistas en intervenciones rurales y drones tácticos.

En la ocasión, se recuperó una escopeta y un rifle con mira, diversos cartuchos de escopeta, un chaleco antibalas, ropa militarizada y guantes. Asimismo, fueron halladas diversas placas patentes de vehículos con encargo por robo y una cantidad no revelada de marihuana.

Al respecto, el mayor Cristóbal Rivera, jefe operativo de la 2ª Comisaría Pailahueque, informó que personal COP que realizaba servicios preventivos en la ruta R-400, logró dar con un vehículo que mantenía encargo por robo.

La autoridad policial agregó que, tras diligencias autónomas realizadas por personal especializado y COP “se da con el paradero de dos armas largas de distinto calibre, munición percutada, droga, un chaleco antibalas, así también, cuatro placas patentes asociadas a distintos vehículos y otros delitos”.

Los antecedentes fueron puestos a disposición del Ministerio Público.