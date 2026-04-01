Araucanía: Carabineros COP recuperan camioneta e incautan armas de fuego y municiones en operativo en zona rural de Ercilla
El procedimiento se realizó luego de que personal policial diera con el vehículo en el sector de Chequenco, que presentaba encargo por robo. En la ocasión, se decomisó además droga y otras especies.
Personal de Control de Orden Público (COP) e Intervención de Carabineros realizó un operativo en la zona rural de Ercilla, en la Región de La Araucanía, en el cual se logró incautar dos armas de fuego, municiones y otras especies, además de la recuperación de una camioneta que mantenía encargo por robo.
El operativo se registró en el km. 12 de la ruta R-400, en el sector Chequenco, y contó con el trabajo de vehículos blindados, Carabineros de la 2ª Comisaría COP Pailahueque “SOM Francisco Benavides García” y 3ª Comisaría COP Malleco, especialistas en intervenciones rurales y drones tácticos.
En la ocasión, se recuperó una escopeta y un rifle con mira, diversos cartuchos de escopeta, un chaleco antibalas, ropa militarizada y guantes. Asimismo, fueron halladas diversas placas patentes de vehículos con encargo por robo y una cantidad no revelada de marihuana.
Al respecto, el mayor Cristóbal Rivera, jefe operativo de la 2ª Comisaría Pailahueque, informó que personal COP que realizaba servicios preventivos en la ruta R-400, logró dar con un vehículo que mantenía encargo por robo.
La autoridad policial agregó que, tras diligencias autónomas realizadas por personal especializado y COP “se da con el paradero de dos armas largas de distinto calibre, munición percutada, droga, un chaleco antibalas, así también, cuatro placas patentes asociadas a distintos vehículos y otros delitos”.
Los antecedentes fueron puestos a disposición del Ministerio Público.
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