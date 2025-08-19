Armada alerta de potenciales daños a la infraestructura costera por marejadas anormales desde el jueves

El Centro Meteorológico de Valparaíso, dependiente de la Armada, emitió un aviso por marejadas anormales entre Arica y el Golfo de Arauco, además del archipiélago de Juan Fernández.

Se estima que esta condición se manifestará a contar del jueves 21 hasta el domingo 24 de agosto, alcanzando su mayor desarrollo en las respectivas horas de pleamar o alta marea y según las condiciones de viento local.

El jefe del Centro Meteorológico Marítimo de Valparaíso, capitán de corbeta Felipe Rifo Espósito explicó que “un activo sistema frontal que se manifestará en la zona centro y sur del país generará fuerte oleaje en el sector insular y continental, afectando a contar del día jueves 21 de agosto al borde costero nacional”.

“Este tren de olas se proyectará como marejadas del suroeste entre el Golfo de Penas y Arica, incluyendo el Archipiélago Juan Fernández, produciendo fuerte rompiente, sobrepasos y potenciales daños a la infraestructura costera, principalmente en bahías abiertas a esa dirección", precisó.

Se espera que la condición más intensa se presente el viernes 22 y el sábado 23 de agosto, sobre todo en los horarios de más alta marea, en especial entre las 9.00 y 12.00 como marea primaria y entre las 21.00 y 00.00 horas como pleamar secundaria.

“Estas marejadas corresponden al aviso número 34 y es el tercero categorizado como marejadas anormales en lo que va del año para el litoral continental”, indicó el capitán Rifo.

La Autoridad Marítima insistió en que se debe actuar con prudencia y cautela frente a este fenómeno, respetar las normas de seguridad establecidas, evitando el tránsito por sectores rocosos, no desarrollar actividades náuticas y deportivas sin la debida autorización y no ingresar al mar durante el evento de marejadas.