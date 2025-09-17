“Armarse no es una buena solución”: gobierno ante dichos de exjuez que aboga por el uso de armas tras ser víctima de turbazo

La noche del miércoles, el magistrado Claudio Pavez, expresidente de la Corte de Apelaciones de San Miguel, fue víctima de un robo tipo turbazo mientras se encontraba en su parcela en la comuna de La Pintana con su familia.

Los delincuentes atacaron violentamente al grupo familiar. Ante esa situación, el exjuez manifestó que si hubiese tenido un arma para defenderse, el asalto no hubiese ocurrido “y tendríamos ahí adentro tres o cuatro muertos. Todos los chilenos debieran aprender a defenderse, porque lo demás es pura cobardía moral y política ”, señaló tajante.

Al respecto, el ministro de Seguridad, Luis Cordero, señaló que, si bien empatiza con el pesar de la víctima, “en términos de política pública, es decir, de la obligación que tiene el Estado, armarse no es una buena solución".

“Un robo de estas características, con personas que se encuentran armadas, terminan en circunstancias bien lamentables. Y además, la evidencia que nosotros disponemos es que en las incautaciones de armas (…) suelen encontrarse también armas debidamente inscritas”, indicó.

En ese sentido, señaló que “ el uso del arma de fuego como medio de defensa no es recomendable. De hecho, la política en general debía ser tratar de sacar armas de circulación. Pero vuelvo a insistir, frente a la víctima de un delito violento, uno no puede sino empatizar con la situación que vivió”.

Por su parte, el ministro de Justicia, Jaime Gajardo, enfatizó en que desde el gobierno están enfocados en "mantener el control de las armas de fuego y sobre todo tratar de disminuir la circulación de armas de fuego”.

Coincidiendo con los dichos de Cordero, manifestó que “muchas veces las armas inscritas son las que posteriormente se extravían o se hurtan desde algún domicilio y son con las que se cometen delitos”.

En ese sentido, resaltó que "lo importante aquí es que la fuerza policial, las instituciones del Estado que tienen el control y el monopolio del uso de la fuerza sean las que reforcemos para tener mejor seguridad en nuestro país".