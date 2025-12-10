Asaltan tienda de ropa de lujo en mall de Quilicura

Carabineros dispuso un intenso despliegue en la zona norte de la Región Metropolitana, tras el asalto, en modalidad “turbazo”, que afectó la tarde de este miércoles al local de Sarika Rodrik en el primer piso del mall Arauco Premium Outlet Buenaventura de Quilicura.

La tienda se promociona como la “primera boutique en traer el lujo a Chile”.

De acuerdo a la información policial preliminar, a las 15.15 horas, personal de la 49° Comisaría de Carabineros de Quilicura llegó hasta el mall ante reportes de la activación de la alarma del local dedicado a la venta de vestuario.

Según las primeras indagaciones y la revisión de cámaras de seguridad, tres vehículos llegaron hasta el exterior del centro comercial.

Desde un vehículo descendieron aparentemente cinco sujetos con el rostro cubierto y uno de ellos portando un arma de fuego corta.

Luego, ingresaron al local, llenaron bolsas con ropa de alto valor, volvieron a su vehículo y escaparon en dirección al poniente por avenida San Ignacio.

No tardaron más de tres minutos.

El avalúo preliminar de la mercadería robada bordea los $200 millones.

Por instrucción del Ministerio Público, Carabineros continúa con las diligencias.