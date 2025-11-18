Aumentan a cinco los fallecidos en Parque Nacional Torres del Paine

Autoridades confirmaron que aumentaron a cinco las personas fallecidas en el sector de Perros de las Torres del Paine. El hallazgo fue realizado por los equipos de búsqueda, cuya labor data desde el 17 de noviembre en este caso .

La información fue confirmada a Chilevisión por la alcaldesa de Torres del Paine, Anahí Cárdenas, y con posterioridad por el delegado presidencial de Magallanes, José Antonio Ruiz, en una conferencia de prensa que tuvo lugar tras una sesión del Comité para la Gestión del Riesgo ante Emergencias y Desastres (COGRID).

Hasta ahora se habían informado dos muertes, un hombre y una mujer mexicanos, y de siete personas de las que no se tenía contacto, a causa de las inclemencias del clima, entre ellos, vientos de hasta 120 km, lluvia y tormentas eléctricas

Sin embargo, se actualizó que no hay desaparecidos y que la cifra de personas fallecidas aumentó a cinco: dos mexicanas, dos alemanas -de sexo femenino y masculino- y una mujer británica. “Estamos en una fase de evacuación de estos cuerpos y los trámites consulares por la nacionalidad de estas personas. Sabemos que es un lugar de difícil acceso, donde depende mucho de las condiciones meteorológicas”, especificó el delegado.

Para el rescate de los cuerpos, según informó el delegado presidencial, se privilegiará la vía aérea, dependiendo de las condiciones meteorológicas.

“Nuestra labor está en la búsqueda, rescate y evacuación y que por cierto se harán las investigaciones correspondientes si hay eventuales faltas administrativas sobre lo sucedido. Luego viene el origen de esto, pero ahora estamos enfocados en la evacuación”. añadió.