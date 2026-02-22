Aumentan a nueve las personas fallecidas tras la explosión de un camión de gas en Renca

El Ministerio de Salud (Minsal) entregó este domingo un nuevo reporte de los lesionados y fallecidos en la explosión y posterior incendio de un camión de Gasco en la autopista, informando que lamentablemente otras tres personas habrían perdido la vida, aumentando los fallecidos por la explosión a nueve personas.

Esto, luego de que este sábado se confirmara que dos personas internadas en el centro de la Mutual de Seguridad fallecieron producto de las heridas que les provocó el accidente.

Desde la subsecretaría de Redes Asistenciales informaron que este domingo, un hombre habría perdido la vida en la Clínica Indisa, otro en el Hospital Félix Bulnes y una mujer también habría fallecido en la Mutual de Seguridad: todos debido a la gravedad de las quemaduras sufridas.

Cabe recordar que el accidente fue el pasado jueves 19 de febrero, cuando un camión de Gasco se volcó provocando una explosión y, posteriormente, un incendio.

El incidente ha dejado un total de nueve personas fallecidas, cuatro en el lugar de los hechos y otras cinco por las heridas. Además, 12 lesionados se mantienen en los centros asistenciales recibiendo tratamiento por quemaduras.

Según detalló la subsecretaría de Redes Asistenciales, ocho de estas personas estarían “estables dentro de su gravedad y aún en riesgo vital”. Las otras cuatro estarían en cuidados intermedios.

Por otro lado, el detalle de los lugares donde estas personas están siendo atendidas, sería el siguiente: