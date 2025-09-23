Aumentan estudiantes expulsados por porte de armas en la Región de Valparaíso

Un importante alza en el número de expulsiones y cancelaciones de matrícula por porte o uso de armas al interior de establecimientos educacionales se ha registrado en los últimos años en la Región de Valparaíso.

Según dio a conocer la Estrella de Valparaíso, tras solicitar los datos a la Superintendencia de Educación, a través de Transparencia, entre el año 2019 y 2023 se han registraron 31 expulsiones por uso o porte de armas en establecimientos educacionales en la Región de Valparaíso.

La cifra supera incluso a las expulsiones y cancelaciones de matrícula que se registraron en la región por porte de drogas, que en el mismo periodo tuvo un total de 13 expulsiones.

De acuerdo a lo que detalla el medio, esta cifra ha aumentado considerablemente en el último tiempo, ya que mientras en el año 2019 se registraban tan sólo tres expulsiones por este concepto aumentando a 19 para el 2023.

El reporte surge luego de que hace unas semanas, desde Fast Check reportaran que a nivel nacional las expulsiones por concepto de uso y porte de armas pasaran de 110 en 2022 a 231 en 2023.

Según el reporte en lo que va del 2024 se han registrado 76 expulsiones en lo que va del año.

Cabe recordar que según daba a conocer La Tercera a fines de 2024, desde la promulgación de Aula Segura en diciembre de 2024 han sido expulsados 5.205 alumnos.