    Nacional

    Autoridades dan inicio al servicio de la lancha policial General Marchant II de Carabineros en Puerto Cisnes

    El ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, y del general director de Carabineros, Marcelo Araya, encabezaron la ceremonia.

    José NavarretePor 
    José Navarrete

    Con la presencia del ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, y del general director de Carabineros, Marcelo Araya, se realizó la ceremonia oficial de puesta en servicio de la lancha policial General Marchant II.

    Se trata de una embarcación que fue asignada a la Tenencia Puerto Cisnes, dependiente de la Segunda Comisaría Puerto Aysén de la policía uniformada.

    Desde Carabineros destacaron que la actividad, marca un importante hito para el fortalecimiento de la labor preventiva y operativa de Carabineros en zonas australes, donde la conectividad marítima resulta fundamental.

    En esa línea, destacan que la lancha, modelo Pumar, construida en la planta industrial de Asmar en Valparaíso, cuenta con condiciones técnicas y operativas, que permitirán optimizar los tiempos de respuesta ante emergencias, patrullajes preventivos y procedimientos policiales en el borde costero y sectores insulares.

    Durante la ceremonia, el ministro Luis Cordero destacó que la incorporación de la General Marchant II busca fortalecer el trabajo policial en una zona estratégica del país, entregando mayores herramientas a Carabineros para el cumplimiento de su misión.

    Por su parte, el general director de Carabineros Marcelo Araya valoró la incorporación de esta nueva unidad marítima, subrayando que permitirá robustecer la presencia institucional en la zona y reforzar el vínculo con la comunidad, a través de un servicio más eficiente, cercano y oportuno.

    Más sobre:PolicialCarabinerosPuerto CisnesLuis Cordero

