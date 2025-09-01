SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Nacional

Autoridades de Bolivia intentan repatriar a policías detenidos en la frontera

Desde el país vecino argumentan que los uniformados ingresaron accidentalmente, pues se encontraban en medio de una persecusión de un traficante. La solicitud fue rechazada.

Arturo LeónPor 
Arturo León
Imagen de archivo. ALEX DIAZ/ATON CHILE

Medio bolivianos aseguran que las autoridades de su país solicitaron la repatriación de los policías detenidos en la frontera, asegurando que su ingreso se debió a algo “accidental”, pues los los uniformados se encontraban en medio de una persecución de un traficante.

El diario El Día informa que tras conocerse la detención y la posterior formalización por parte de la fiscalía, el comandante general de la Policía Boliviana, Augusto Russo, afirmó que el ingreso de los agentes de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN) a territorio chileno había sido accidental y que se gestionaba su repatriación.

En tanto, El Deber mencionó que el viceministro de Sustancias Controladas, Jaime Mamani, planteó la devolución de los policías, propuesta que fue rechazada en Chile.

De acuerdo a lo que explicó Mamani, los policías formaban parte de una patrulla antidroga que realizaba labores de interdicción en la frontera entre Bolivia y Chile.

“En la persecución de nuestros efectivos a un vehículo que estaba transportando sustancias controladas hacia la República de Chile, el vehículo se detuvo por una nevada y se logró aprehender al conductor. Al interior se encontró marihuana y cocaína. En ese momento se acercaron Carabineros de Chile, quienes les manifestaron que estaban en territorio chileno y procedieron a detener a nuestros efectivos“, indicó.

Los cinco ocupantes del vehículo Nissan, correspondientes a cuatro hombres y una mujer de la FELCN, fueron formalizados por la Fiscalía de Calama por los delitos de tenencia ilegal de arma de fuego prohibida, tenencia ilegal de arma de fuego, tenencia ilegal de municiones, disparos injustificados, secuestro y tráfico de drogas. A su vez, el civil fue formalizado por tráfico de drogas y receptación de vehículo motorizado.

La máxima medida cautelar fue aplicada para todos por ser un peligro para la seguridad de la sociedad y se dispuso un plazo de investigación de 150 días.

Los sujetos fueron detenidos el pasado 24 de agosto en el sector del Hito Cajón, a 1,8 kilómetros de la frontera con Bolivia, en la Región de Antofagasta. Allí, en la Ruta CH-27, al llegar a la altura del kilómetro 50, Carabineros divisó a “un grupo de personas que intentaba sacar dos vehículos atrapados en la nieve”, advertidos por disparos previos.

Al ser fiscalizados por personal de la Comisaría de San Pedro de Atacama, se encontró droga, armamento y municiones en poder de los seis sujetos.

El fiscal regional de Antofagasta, Juan Castro Bekios, destacó “que se trata de una investigación penal, que surge de un procedimiento policial flagrante realizado por personal de Carabineros de Chile, en sus labores de control de soberanía, cuyas primeras diligencias apuntan a la participación presunta de todos y cada uno de los imputados y detenidos en distintos delitos, todos cometidos en territorio nacional, y frente a los cuales el Ministerio Público está obligado a actuar sin importar en ningún caso la función o la nacionalidad de quién los comete. Todos ellos apegados estrictamente al principio de legalidad y de igualdad ante la ley”.

Más sobre:BoliviaHito CajónJuan Castro Bekiosnarcotráfico

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Subsecretaria Leitao defiende ley de funerales de alto riesgo tras lanzamiento de fuegos artificiales en Quilicura

Kast vuelve a pedir prescindencia al Ejecutivo y evita polemizar por dichos de esposo de Matthei

Jeannette Jara sostuvo reunión con timoneles de partidos oficialistas tras tensión en el comando por dichos de Carmona

“Voy Creciendo”: el renacer luminoso de Rubio llega como primer adelanto de su cuarto LP

Javiera Acevedo y Javiera Díaz de Valdés estrenan programa de comedia en YouTube

Compañía de energías renovables oEnergy lanza proyecto solar por US$794 millones, 401 mil paneles y 304 baterías en la Región de Atacama

Lo más leído

1.
Expulsan a 65 ciudadanos extranjeros de nuestro país: vuelo chárter tendría como destino Colombia y República Dominicana

Expulsan a 65 ciudadanos extranjeros de nuestro país: vuelo chárter tendría como destino Colombia y República Dominicana

2.
Temblor hoy, domingo 31 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, domingo 31 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

3.
Hallan sin vida a Valeria Afanador, niña desaparecida hace 18 días en Colombia: autoridades no descartan homicidio

Hallan sin vida a Valeria Afanador, niña desaparecida hace 18 días en Colombia: autoridades no descartan homicidio

4.
Crisis habitacional: Montes apunta a cambiar financiamiento de viviendas y alega que “no podemos vivir sólo del Presupuesto”

Crisis habitacional: Montes apunta a cambiar financiamiento de viviendas y alega que “no podemos vivir sólo del Presupuesto”

5.
Encuesta Cadem: Kast y Jara mantienen empate técnico y el republicano lidera en los atributos más relevantes para ser Presidente

Encuesta Cadem: Kast y Jara mantienen empate técnico y el republicano lidera en los atributos más relevantes para ser Presidente

Portada del dia

Este septiembre disfruta de los descuentos de la Ruta del Vino, a un precio especial los 3 primeros meses.

Plan digital + LT Beneficios$3.990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Familias distintas, un mismo gesto: acoger

Familias distintas, un mismo gesto: acoger

“No estás loco”: ChatGPT aumentó la paranoia de un hombre que terminó por matar a su madre y suicidarse

“No estás loco”: ChatGPT aumentó la paranoia de un hombre que terminó por matar a su madre y suicidarse

Qué se sabe de la presunta interferencia rusa que enfrentó el avión de la presidenta de la Comisión Europea

Qué se sabe de la presunta interferencia rusa que enfrentó el avión de la presidenta de la Comisión Europea

Esta cámara 4K de seguridad para interiores gira 360° y asegura calidad de imagen sin pagar una suscripción

Esta cámara 4K de seguridad para interiores gira 360° y asegura calidad de imagen sin pagar una suscripción

Servicios

Los montos y requisitos para recibir el pago del aguinaldo de Fiestas Patrias del sector público

Los montos y requisitos para recibir el pago del aguinaldo de Fiestas Patrias del sector público

Comienza el pago del aguinaldo de Fiestas Patrias para pensionados: revisa el monto y quiénes lo reciben

Comienza el pago del aguinaldo de Fiestas Patrias para pensionados: revisa el monto y quiénes lo reciben

Revisa cuáles son los feriados de septiembre y de cuántos días será la celebración de Fiestas Patrias

Revisa cuáles son los feriados de septiembre y de cuántos días será la celebración de Fiestas Patrias

Subsecretaria Leitao defiende ley de funerales de alto riesgo tras lanzamiento de fuegos artificiales en Quilicura
Chile

Subsecretaria Leitao defiende ley de funerales de alto riesgo tras lanzamiento de fuegos artificiales en Quilicura

Los montos y requisitos para recibir el pago del aguinaldo de Fiestas Patrias del sector público

Kast vuelve a pedir prescindencia al Ejecutivo y evita polemizar por dichos de esposo de Matthei

Compañía de energías renovables oEnergy lanza proyecto solar por US$794 millones, 401 mil paneles y 304 baterías en la Región de Atacama
Negocios

Compañía de energías renovables oEnergy lanza proyecto solar por US$794 millones, 401 mil paneles y 304 baterías en la Región de Atacama

Asesor económico de Kaiser detalla su plan de ajuste fiscal y los consejos que le dio Federico Sturzenegger

Salfacorp aportará $ 15.716 millones por el 20% de proyecto Mall Vivo en Ñuñoa

Cómo Corea del Norte ha ampliado su capacidad de armas nucleares con la ayuda de Rusia
Tendencias

Cómo Corea del Norte ha ampliado su capacidad de armas nucleares con la ayuda de Rusia

Todo lo que se sabe sobre el terremoto en Afganistán que dejó cientos de víctimas mortales

Este día vuelve la lluvia a Santiago, según el tiempo

El plan con que la U va a la Conmebol a buscar la clasificación en la Copa Sudamericana tras la barbarie de Avellaneda
El Deportivo

El plan con que la U va a la Conmebol a buscar la clasificación en la Copa Sudamericana tras la barbarie de Avellaneda

Fanático de la U invitado por jugador de Colo Colo: quién es el hincha de la U al que Javier Correa quiso golpear

Un club venido a menos y solo como complemento: el Sevilla que espera a Alexis Sánchez y su papel en el equipo

Cómo inscribirse a la Experiencia Cósmica Inmersiva para explorar el universo a través de la realidad virtual
Finde

Cómo inscribirse a la Experiencia Cósmica Inmersiva para explorar el universo a través de la realidad virtual

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 30 y 31 de agosto

Snarky Puppy en el Teatro del Lago de Frutillar: los detalles de las entradas para el concierto

“Voy Creciendo”: el renacer luminoso de Rubio llega como primer adelanto de su cuarto LP
Cultura y entretención

“Voy Creciendo”: el renacer luminoso de Rubio llega como primer adelanto de su cuarto LP

Javiera Acevedo y Javiera Díaz de Valdés estrenan programa de comedia en YouTube

Ricardo Arjona vuelve a Chile con dos shows para 2026

Rusia se desvincula del supuesto sabotaje al avión de Von der Leyen
Mundo

Rusia se desvincula del supuesto sabotaje al avión de Von der Leyen

Ecuador se ofrece a recibir hasta 300 migrantes deportados por Estados Unidos

Rusia se desvincula del supuesto sabotaje al avión de la presidenta de la Comisión Europea

Familias distintas, un mismo gesto: acoger
Paula

Familias distintas, un mismo gesto: acoger

¿Salud pública o control? La polémica ley japonesa de la cintura

Ana María Salinas, experta en parentalidad positiva: “Si no se interviene, la violencia se repite de generación en generación”