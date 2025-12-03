VOTA INFORMADO por $1100
    Nacional

    Autoridades presentan la aeronave Hércules C-130 que llega a reforzar la flota para el combate de incendios

    Según detallaron las autoridades, este avión viene a completar la flota de 77 aeronaves que se han dispuesto para enfrentar la temporada de incendios.

    Claudio PortillaPor 
    Claudio Portilla
    Autoridades presentan el Hércules C-130.

    Durante la mañana de este miércoles las autoridades presentaron la aeronave Hércules C-130, la cual se sumará a la flota de aeronaves para el combate de incendios.

    Según explicó en la ocasión la ministra de Agricultura, Ignacia Fernández, junto con otro avión que ya está dispuesto en Torquemada, “vienen a completar la flota de 77 aeronaves que hemos dispuesto esta temporada para enfrentar el período de más alta ocurrencia de incendios forestales”.

    “Esto hace parte de una estrategia de prevención, de mitigación y de combate a incendios forestales para la cual nos hemos estado preparando desde hace muchos meses y que presentamos a todos ustedes, en el mes de octubre. Una estrategia que representa un incremento de más del 110% de recursos respecto de los recursos con los que contábamos para combatir incendios forestales cuando asumimos el gobierno en la temporada 2022-2023″, agregó.

    En la ocasión, la ministra además detalló que junto con las aeronaves, también se cuenta con 319 brigadas y otros recursos terrestres con el fin de apoyar el combate de incendios.

    La ministra además detalló que a la fecha, se han registrado un mayor número de incendios forestales que a la misma fecha el año anterior, aunque apuntando que “el daño, la afectación, las hectáreas que se han visto afectadas por estos incendios ha sido notoriamente menor de lo que había pasado el año pasado a esta misma fecha”.

    Por su parte, la ministra Vocera de Gobierno, Camila Vallejo, detalló que el Hércules C-130 será “manejado por un piloto bien reconocido que ya lleva más de 20 años de experiencia, no solamente en Chile, sino que en Estados Unidos, ya lleva en Chile 4 años de experiencia, que es el piloto Todd Davis.

    Respecto a las 77 aeronaves, la ministra detalló que estas se encuentran distribuidas entre Coquimbo y Magallanes y entre estas se encuentran aviones cisternas, helicópteros livianos, medianos, pesados y semipesados, además de aviones de coordinación y observación. Además destacó que a la fecha se han construido 4.893 kilómetros de Cortafuegos.

    “El llamado hoy día que le hacemos a la gente y a los medios de comunicación es que nos ayuden a mantener este tema arriba, que nos ayuden a mantener arriba el llamado a nuestros compatriotas justamente a ser responsables en el periodo que ya iniciamos”, mencionó.

    En tanto, el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, detalló que “la acción humana es la que provoca el 99,7% de los incendios forestales”, agregando que “por tanto, modificar nuestra propia conducta es fundamental para evitar estos incendios”.

    “El primer llamado es a contribuir a las campañas de prevención para generar conciencia y evitar que finalmente a través de nuestra propia acción se generen estos incendios que han tenido un efecto tan pernicioso y tan dañino para la economía y para las personas”, agregó.

    En la ocasión, Elizalde además explicó que “Chile no tiene aeronaves permanentes en los números que se necesita la Conaf”, agregando que “por eso lo que se hace es una programación para proceder a arrendar aeronaves que viajan desde distintas latitudes, principalmente del hemisferio norte, para aprovechar la contra temporada y de esa forma tener las mayores capacidades en los meses de mayor riesgo”.

    COMENTARIOS

