    Nacional

    Avanza tramitación de proyecto que busca incorporar la prevención del abuso sexual infantil en programas de educación de niños y adolescentes

    La comisión de Educación de la Cámara dio inicio a la discusión de esta iniciativa, la cual se centra en educar de manera preventiva para que los niños y jóvenes puedan reconocer situaciones de riesgo.

    Daniela Silva
    Esta semana, la comisión de Educación de la Cámara de Diputados inició la tramitación del proyecto de ley que modifica la ley N° 20.418, el cual busca incorporar la prevención del abuso sexual infantil dentro de los programas de educación sexual de niñas, niños y adolescentes existentes en el país.

    El proyecto, que se encuentra en primer trámite y con urgencia simple, fue presentado en moción por los diputados y diputadas Emilia Schneider, Félix Bugueño, Andrés Giordano, Cosme Mellado, Vlado Mirosevic, Erika Olivera, Alejandra Placencia, Marcela Riquelme, Camila Rojas y Juan Santana.

    En la instancia, la diputada Schneider dio a conocer los detalles de la iniciativa, lacual, indicó, tiene por objetivo propender a la entrega de información de acuerdo al nivel educativo, edad y grado de desarrollo, con foco en la prevención del abuso sexual infantil.

    “La idea del proyecto de ley es educar para prevenir”, explicó. .

    Como antecedente de la importancia de legislar en esta materia, Schneider citó un estudio de la Defensoría de la Niñez en donde se destaca que la “falta de educación sexual” aparece como principal preocupación de niños y adolescentes en 2024, con 41,5%.

    Junto con esto, también dio a conocer datos del Ministerio Público sobre delitos ingresados vinculados a explotación sexual de NNA, tanto físicas como digitales. Sobre el punto se alertó respecto del aumento de casos en este ámbito, de 1.913, en 2022; a 2.056, en 2023; y 2.877, en 2024.

    En esto, la diputada hizo hincapié en que estos delitos "tienen que ser castigados con dureza,con firmeza, pero también tenemos que tener la patita de la prevención, y la prevención se logra entregando la información y educación a los niños, niñas y adolescentes”.

    Asimismo, la parlamentaria también detalló que la propuesta mantiene que la implementación considere el proyecto educativo del establecimiento. Junto a esto, establece la importancia de considerar el trabajo con centros de madres, padres y apoderados sobre la materia.

    Apoyo del Ejecutivo

    En la sesión participaron la subsecretaria de Educación, Alejandra Arratia, y las ministras de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana, y de Desarrollo Social, Javiera Toro, quienes mostraron su apoyo y valoraron la inciativa.

    En esto, las autoridades destacaron que prevenir el abuso sexual infantil es posible, aunque complejo, ya que suele ocurrir en círculos cercanos y de confianza, por lo que se requiere la implementación de herramientas de autocuidado y redes de apoyo.

    "La prevención del abuso sexual infantil permite a niñas, niños y adolescentes a reconocer situaciones de riesgo, no solamente hacia ellos mismos, sino también hacia sus pares, hermanas, hermanos, compañeros de talleres u otras", destacó Orellana.

    Además, sostuvo, les enseña a establecer límites y expresar sus sentimientos de forma asertiva, “de manera de expresar lo que les está ocurriendo. Establecer también una cultura de respeto y autocuidado, desmitificando también creencias como el abuso. Educar en esta materia entonces ayuda a los estudiantes a entender un poco el contexto en el que están insertos. Y por lo tanto, establecer esta obligación explícita a nivel legal es un mandato necesario, en nuestra opinión, para un Estado que además muestra cifras alarmantes respecto a abuso sexual infantil”.

    Los parlamentarios por su parte también valoraron que la propuesta considere contenidos acordes a la edad de los niños y adolescentes, así como también que se incluya a los padres, madres y tutores y el rol de la familia en la materia.

    En este ámbito, acordaron que se solicitara a la Biblioteca del Congreso una recopilación de ejemplos de cómo se ha reducido el abuso sexual infantil en el mundo, así como también invitar a exponer del tema en la comisión a la Defensoría de la Niñez, y también a organizaciones y fundaciones de la sociedad civil, como Niñas Valientes, Amparo y Injusticia, entre otros.

